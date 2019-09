Mituri legate de propriul corp pe care nu ar trebui să le crezi

Corpul nostru este un întreg mister atunci când vine vorba despre cunoașterea lui. Nu îți poți da seama aproape niciodată care este puterea lui. De aceea, avem tendința să credem o serie de mituri, care, mai devreme sau mai târziu, sunt demontate de către specialiști.

Chiar dacă ești în căutarea celor mai noi și eficiente metode prin care să îți păstrezi silueta, tenul fără imperfecțiuni sau să ai o stare de spirit mai bună, află că suntem înconjurați de o serie de mituri pe care nu ar trebui să le iei în considerare. În ciuda faptului că vrem să încercăm toate metodele și tratamentele care apar astăzi, o mare parte dintre ele ajung să îți facă mai mult rău.

Așadar, iată care sunt miturile pe care NU trebuie să le crezi despre propriul corp:

1. Dacă ai câteva kilograme în plus ești predispusă la anumite boli

Cei mai mulți oameni cred că persoanele care au mai multe kilograme în plus sunt mai predispuse la a avea anumite boli față de persoanele care se preocupă în mod constant să nu acumuleze niciun kilogram în plus. În mod cert, un stil de viață format dintr-o alimentație nesănătoasă, dar și vicii precum fumat sau consum excesiv de alcool nu este indicat nimănui. Poți avea kilograme în plus și fără ai probleme cu tensiunea arterială, colesterolul sau afecțiuni mult mai grave precum diabet. Așa că, dacă ai mai multe kilograme în plus, nu înseamnă că ai și probleme de sănătate.

2. Dacă mănânci grăsimi, te îngrași

Suntem preocupate tot timpul să încercăm diete, însă metoda eficientă ar fi să îți formezi un stil de viață prin intermediul dietei pe care o urmezi. Cele mai multe dintre noi ne ferim să mâncăm grăsimi deoarece credem că ele ne fac să ne îngrășăm, însă lucrurile nu stau așa. Există o serie de grăsimi sănătoase pe care este indicat să le incluzi în alimentația ta, precum avocado, nuci sau somon. Pe lângă asta, ele îți pot ține de foame și te ajută să eviți să consumi alimente nesănătoase.

3. Sucurile din fructe îți pot detoxifia organismul

Cu siguranță știi deja că smoothie-urile sunt extrem de căutate, dar și extrem de ușor de făcut, fiind numai bune atunci când nu ai timp de alte preparate. Însă, în mod surprinzător sau nu, sucurile naturale din fructe nu îți pot detoxifia organismul așa cum trebuie, nici pe termen scurt, dar nici pe termen lung. Alternativa este să incluzi în dieta ta alimentele în starea lor naturală și să le consumi cât de des poți.

4. Trebuie să bei opt pahare de apă pe zi

Hidratarea este extrem de importantă, atât cea din interior, cât și cea din exterior. Însă, pentru a rămâne hidratată, nu trebuie să bei neapărat opt pahare de apă pe zi, ci doar să bei atâta apă cât simți nevoia. În momentul în care ești deshidratată, ritmul cardiac, dar și presiunea arterială scad, astfel că ar trebuie să te hidratezi atunci când simți nevoia, însă aici nu discutăm despre cafele, sucuri, ceaiuri sau alte băuturi, ci de apă.

5. Trebuie să iei vitamine și suplimente alimentare

Cele mai multe femei sunt obișnuite să ia vitamine și suplimente alimentare doar pentru a preveni apariția anumitor boli și afecțiuni. Ei bine, specialiștii spun că nu există nicio dovadă a faptului că vitaminele ar avea un impact atât de mare asupra organismului, ci mai degrabă este important să ai o alimentație bogată în fructe și legume și să nu îți obișnuiești organismul la un consum excesiv de vitamine sau suplimente alimentare.

6. Himenul tău se va rupe după primul contact sexual

Himenul este acea membrană extrem de fină care acoperă în mod partial vaginul. În jurul lui, s-au vehiculat mai multe mituri, conform căruia el s-ar rupe atunci când ai primul contact sexual. Fiecare femeie este diferită, astfel că acest lucru nu s-ar putea aplica în mod universal. Astfel că el ar putea fi afectat și să se rupă atât la primul contact sexual, cât și din alte cauze, precum folosirea tampoanelor interne.

7. Perioada ciclului menstrual corespunde cu cel al celei mai bune prietene

Pentru foarte multă vreme, femeile au crezut că pot avea aceeași perioadă a ciclului menstrul cu cea a femeilor din jurul lor. Însă, chiar dacă se poate întâmpla acest lucru, nu ar trebui să faci o obișnuință din asta. Calendarul menstrul al fiecărei femei depinde de foarte mulți factori, printre care stres sau hormoni.

8. Nu poți rămâne însărcinată în perioada menstruației

Foarte multe femei cred în ideea conform căreia nu poți rămâne însărcinată în timpul menstruației. Ei bine, acest lucru este complet fals deoarece dacă ai un contact sexual neprotejat, chiar dacă ești în timpul menstruației, șansele de a rămâne însărcinată sunt foarte mari. Așa că, dacă nu vrei să rămâi însărcinată, protejează-te la fiecare contact sexual.

9. Sarcina unei femei durează nouă luni

Femeile însărcinate se așteaptă ca sarcina să dureze nouă luni, mai precis 40 de săptămâni. Însă, nicio sarcină nu seamănă cu cealaltă, iar astfel perioada diferă pentru fiecare în parte. Desigur, există și cazuri de sarcini înainte de termen, mai precis copii născuți în săptămânile 37 și 38.

10. Poți determina sexul copilului după forma burții

Cele mai multe femei gravide cred că pot ghici sexul viitorului copil după forma burții. Astfel că, dacă ești însărcinată, se spune că dacă ai forma burții ovală vei avea un băiat, iar dacă forma burții tale este distribuită în strânga și în dreapta, vei avea o fată. Însă, specialiștii spun că forma burții nu determină sexul copilului, ci doar un control la medical ginecolog te va putea convinge de asta.

11. Doar una dintre emisferele creierului nostru este dezvoltată

Mulți oameni cred că au doar una dintre emisferele creierului dezvoltate, iar persoanele cu emisfera dreaptă dezvoltată sunt mult mai creative, artistice și se pricep la limbile străine, iar cele cu emisfera stângă au o viziune mult mai pragmatică și logică. Însă, cele două sunt conectate, astfel că nu poți avea doar una dintre ele dezvoltate, iar ele coordonează simțurile noastre fizice.

12. Dacă ieși afară când e frig, poți răci

De câte ori nu ai fost atenționată de către părinți de faptul că ar trebui să îți pui și o jachetă în plus, dacă ar fi nevoie, atunci când e frig afară? Ei bine, acest lucru nu are de-a face cu felul în care ești îmbrăcată, ci cu sistemul tău imunitar. Ceea ce ar trebui să faci este să ai grijă de sănătatea ta și să îți iei toate măsurile de precauție, mai ales când este sezonul rece, aici incluzând o alimentație echilibrată.

Foto: Imaxtree

