Marea relaxare de la 1 iunie: ce măsuri a pregătit Guvernul?

Marea relaxare de la 1 iunie, anunțată de multă vreme de guvernanți, este stabilită deja în detaliu, prin intermediul hotărârii CNSU care arată și ce restricții se vor ridica de la debutul verii. Astfel, vor putea avea loc petreceri private, competițiile sportive se vor întoarce la formatul cu spectatori în tribune și în spații închise, și se redeschid, cu program limitat, cluburile. De asemenea, se vor redeschide piscinele interioare și locurile de joacă.

Măsurile de relaxare de la 1 iunie vor permite și desfășurarea evenimentelor culturale organizate în spații deschise, în limita a 1.000 de persoane, dacă organizatorii pot asigura o suprafață minimă de doi metri pătrați pentru fiecare participant și vor impune purtarea măștii, dacă incidența cazurilor de Covid-19 este mai mică de 3 la mia de locuitori. Persoanele care pot participa trebuie să arate că s-au vaccinat, că au un test Covid-19 negativ sau că au trecut prin boală.

După intrarea în vigoare a măsurilor de relaxare de la 1 iunie, evenimentele private precum nunți, botezuri, mese festive, parastase vor putea fi organizate cu cel mult 70 de persoane în spații deschise și cel mult 50 în spații închise, acolo unde incidența este sub 3 la mie și se respectă măsurile de protecție. Copiii cu vârsta sub 16 ani nu sunt incluși în acest număr. Dacă toți participanții fac dovada vaccinării și pentru fiecare este asigura un spațiu de 4 metri, numărul poate crește.

Marea relaxare de la 1 iunie aduce vești bune și pentru sectorul cultural, evenimentele de acest fel, precum și cele de divertisment, putând să se desfășoare în spații închise, cu public ce ocupă până la maximum 70% din capacitatea spațiului, masca rămânând obligatorie. La fel, numărul poate crește dacă toți participanții sunt vaccinați. Și locurile de joacă în spații închise se pot redeschide cu până la 50% din capacitate ocupată, unde însoțitorii copiilor fac dovada vaccinării, sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Evenimentele și competițiile sportive intră, și ele, în schema de relaxare de la 1 iunie, acestea putând fi organizate atât în spații închise, cât și deschise, la capacitate de 25%, dacă incidența este sub 3 la mie. Pot asista doar persoanele vaccinate, cele care au un test negativ și cele care au trecut prin boală în urmă cu cel mult 90 de zile. Spațiile pot fi ocupate la capacitate maximă doar dacă organizatorii cer dovada vaccinării tuturor participanților, sau un test Covid-19 negativ, sau spectatorii se vaccinează înaintea intrării în spațiul unde au loc evenimentele. Sălile de sport vor funcționa cu 70% capacitate acolo unde incidența este sub 3 la mie și fiecare persoană beneficiază de un spațiu de 7mp. Când incidența este până în 4 la mie, capacitatea scade la 50%. Similar, piscinele din interior vor funcționa cu 70% capacitate dacă incidența este sub 3 la mie.

Marea relaxare de la 1 iunie include și măsuri pentru restaurante, care pot funcționa cu capacitate până la 70% acolo incidența este sub 3 la mie, între orele 5:00-24:00. Capacitatea poate crește dacă toți clienții sunt complet vaccinați. Și ocuparea spațiilor de cazare de pe litoral poate crește de la 70% la 85%, iar dacă turiștii sunt vaccinați, hotelurile pot fi ocupate în proporție de 100%. Între aceleași ore vor funcționa și cluburile și sălile de jocuri, cu 50% din spațiu ocupat, acolo unde incidența este sub 3 la mie și cu accesul permis doar celor vaccinați.

O veste care poate că nu va mulțumi pe toată lumea arată că măsurile de relaxare de la 1 iunie permit și întoarcerea la muncă. Masca poate fi eliminată în spațiile unde își desfășoară activitatea maximum 5 persoane, toate vaccinate, dar rămâne obligatorie în spațiile comune.

De asemenea, e permis accesul în România fără carantină persoanelor vaccinate, celor care au trecut prin Covid-19 de cel mult 90 de zile și celor cu test PCR negativ. Copiii cu vârsta de până la 16 ani pot intra în țară doar cu un test negativ.

Foto: arhiva ELLE