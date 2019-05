Josh Kramer: Yoga – uniunea dintre minte și trup

Între 24 și 26 mai are loc cea de-a treia ediție a Wellness Festival. Evenimentul va avea loc la ArCuB (Hanul Gabroveni) din Bucureșți, iar dacă încă nu ai apucat să te familiarizezi cu acest concept, acum e momentul. Timp de trei zile vei avea parte de clase interesante și noutăți din domeniul wellbeing-ului. Festivalul este dezvoltat în jurul a cinci piloni principali – nutriție, lifestyle, personal care, fitness și tehnologie aplicată acestora – și reunește instructori din întreaga lume, care te vor ajuta să deprinzi un stil de viață echilibrat și sănătos. Unul dintre ei este Josh Kramer, un yoghin specializat în Iyengar, care a dezvoltat un program online de clase yoga, tocmai pentru a putea împărtăși cu un număr cât mai mare de oameni experiența sa.

ELLE: Când ai început să faci yoga și cum te-ai îndrăgostit de această practică?

Josh Kramer: Am crescut în Zimbabwe, în Africa de Sud. Mama mea era profesoară de yoga, așa că am descoperit această cultură și practică de la o vârstă fragedă. Încă am amintirea vie a unui băiețel așezat în spatele unei clase de yoga în jungla africană, răsturnându-se cu susul în jos. De-abia în adolescență însă, când m-am mutat în Noua Zeelandă, mi-am dezvoltat cu adevărat pasiunea pentru yoga. La acel moment eram unul dintre puținii tineri practicanți. Eram slab, aveam o postură nepotrivită, iar yoga m-a făcut să capăt încredere în mine. Din acel moment a devenit o parte din mine.

ELLE: Cum a fost drumul de la un simplu practicant la un instructor recunoscut?

Josh Kramer: Am lucrat mult timp ca voluntar pentru ajutor umanitar. Am călătorit în jurul lumii, am înființat și gestionat proiecte de combatere a sărăciei în țările din Africa, Asia și Pacific. Astfel am avut ocazia să ajung în locuri izolate, dar de o frumusețe incredibilă. Obișnuiam să împărtășesc fotografii cu mine practicând yoga în aceste locuri pe Instagram. Apoi am început să creez un atelier de yoga, pentru a-i cunoaște pe yoghinii din zonă. Pe măsură ce numărul meu de urmăritori pe rețelele de socializare a crescut, atelierele mele s-au dezvoltat tot mai mult și astfel am ajuns să fiu un profesor de yoga, unul care călătorește.

ELLE: Care crezi că este principalul beneficiu pe care îl oferă yoga?

Josh Kramer: Este extrem de greu să aleg un singur beneficiu. Însă cred că avantajul principal îl reprezintă creșterea gradului de conștientizare. Prin practică, studiu și ani de dedicare, am ajuns la un echilibru între minte și corp. Yoga a facilitat acest lucru. Această conștientizare se desfășoară în toate aspectele vieții mele – de la mișcarea corpului până la modul în care îmi cresc fiica.

ELLE: De cele mai multe ori, atunci când oamenii văd fotografiile tale devin intimidați și se gândesc că nu vor putea niciodată să execute acele poziții complicate. Crezi că oricine poate practica yoga?

Josh Kramer: Fotografiile mele există pentru a inspira, de aceea le fac. Yoga este pentru toată lumea – de la sportivi până la începători. În ziua de astăzi, suntem bombardați cu fotografii și clipuri video ale yoghinilor care efectuează poziții și mișcări complexe. Unii oameni sunt descurajați de acest lucru, dar cred cu tărie că acestea ar trebui să fie o sursă de inspirație. Primul pas către a deveni un practicant de yoga este mai ușor decât crezi: începe! Sunt o mulțime de materiale pe care le poți găși online de unde te poți inspira. Sunt o modalitate foarte bună de a încerca, fără a trebui măcar să ieși din casă. Am multe cursuri disponibile online, numai bune pentru începători. De asemenea, vă încurajez să încercați studiourile locale și să găsiți un grup de persoane cu care să rezonați. Acesta este cel mai bun mod de a te îndrăgosti de practică și de a vedea yoga ca pe un stil de viață, mai degrabă decât ca pe o rutină de fitness.

ELLE: Care este cel mai răspândit mit despre yoga pe care ai vrea să îl demontezi?

Josh Kramer: „Nu poți să devii puternic prin yoga”. Întotdeauna am fost întrebat dacă yoga este tot ceea ce fac pentru a-mi dezvolta musculatura. Adevărul este că astăzi yoga a devenit extrem de adaptabilă. Există multe stiluri care îmbină yoga clasică cu metode de exerciții de fitness moderne, pentru a te face puternic, în formă și sănătos! Tipurile de mișcare pe care le practic și le predau îți dau putere, control și o rezistență fenomenală. Nu ai nevoie de greutăți sau de o sală de fitness pentru a deveni puternic. Ai nevoie doar de propriul tău corp, de o saltea de yoga și devotament.

ELLE: Cum crezi că te ajută yoga din punct de vedere spiritual?

Josh Kramer: Yoga are o putere unică asupra oamenilor. Transcende corpul și joacă un rol important în sănătatea mintală, oferă echilibru și îmbunătățește starea de spirit. Modul în care văd eu lucrurile este următorul: există patru elemente ale sănătății – sănătatea fizică, sănătatea mintală, sănătatea etică și sănătatea spirituală. Yoga este cel mai bun instrument pentru a lucra toate aceste aspecte. Este un mijloc de a construi o legătură între corp și minte.

ELLE: Ce fel de yoga practici?

Josh Kramer: Stilul meu de yoga se adaptează și se schimbă întotdeauna. Am petrecut majoritatea vieții mele practicând și studiind Iyengar Yoga – aceasta este temelia mea. Acest tip mi-a permis să-mi dezvolt abilitatea pentru aliniere și să îmi conștientizez corpul. Mai târziu am descoperit Vinyasa Yoga. Sunt un individ foarte creativ, așa că m-am îndrăgostit de libertatea sa de mișcare. Am început să combin Iyengar Yoga cu un flux secvențial creativ și cu o mulțime de mișcări și balansuri de brațe. Astăzi, stilul meu este un amestec unic de Vinyasa concentrat pe aliniere și abordări de construire a forței care utilizează metode de formare moderne.

ELLE: Ai fost în întreaga lume predând yoga. Care este principala lecție pe care ai învățat-o din călătoriile tale?

Josh Kramer: Faptul că am reușit să predau yoga în întreaga lume mi-a schimbat perspectiva asupra vieții. Mulți dintre noi creștem într-o singură țară, fiind influențați doar de acea cultură. Rareori ieșim din zona noastră de confort. Ori de câte ori predau într-o altă țară, depun eforturi pentru a îmbrățișa pe deplin cultura locală și de a mă conecta cu oamenii de acolo la un nivel real. Ieșirea din zona mea de confort mi-a schimbat viața. Mi-a deschis ochii și m-a făcut să apreciez tot ce are de oferit frumoasa noastră planetă.

ELLE: În toți acești ani în care ai continuat să practici yoga, a existat un moment special care a avut un impact deosebit asupra ta și care a reușit să te schimbe?

Josh Kramer: Un moment definitoriu pentru mine a fost filmarea și lansarea primei mele serii de yoga online. Până în acel moment puteam să împărtășesc cunoștințele și experiența mea cu o mână de oameni. A fost un moment extrem de special să știu că mii de oameni din întreaga lume puteau practica cu mine yoga în orice moment. Pasiunea mea este să mă conectez cu oamenii, iar asta m-a impulsionat să fac yoga accesibilă pentru oricine, în orice colț de lume s-ar afla.

ELLE: Călătoreșți mult pentru a-i învăța pe alții yoga. Crezi că yoga este un limbaj internațional, care poate să desființeze granițele și să aducă oamenii împreună? Indiferent de cultură, de vârstă, de mediul din care provin?

Josh Kramer: Yoga nu construiește ziduri, ci le distruge. Nu contează de unde vii sau ce limbă vorbești. Yoga este universală. În esența sa, yoga reprezintă uniune. Te conectează pe tine la propria persoană, însă reușește să te conecteze și cu ceilalți. Anul trecut am condus un proiect în Bangalore pentru a construi o casă pentru fete care proveneau din medii defavorizate. Am fost destul de norocos încât să le pot învăța yoga. Deși nu am putut să vorbim în aceeași limbă, yoga a fost cea care ne-a unit.

ELLE: Ce sfat le-ai oferi cititorilor noștri care vor să înceapă un curs de yoga?

Josh Kramer: Just do it! Ieși din zona de confort și mergi la un curs de yoga! Majoritatea studiourilor au oferte excelente pentru noii cursanți, astfel încât nu există nici o presiune. De asemenea, îți recomand să încerci clasele online. Sunt o modalitate foarte bună de a-ți construi încrederea în tine, fără să fii nevoit să ieși din casă. Vei fi întotdeauna binevenit la cursurile mele, fie în persoană, fie în online!

Citește și:

6 tipuri de yoga pe care orice începător le poate încerca

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK