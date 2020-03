Jamie Oliver te învață cum să faci singură pâinea, folosind doar trei ingrediente

Jamie Oliver a prezentat în cadrul show-ului de gătit Keep Cooking and Carry On o rețetă de pâine, pe care o poți face acasă, folosind doar trei ingrediente. Scopul acestei emisiuni este de a oferi sfaturi utile de gătit, precum și rețete simple, care nu necesită multe ingrediente, tocmai pentru a ajuta oamenii să facă față mai ușor crizei provocate de pandemia de coronavirus.

Așa că, dacă nu ai mai găsit pâine în supermaket-uri sau nu poți ieși din casă, însă ai în bucătărie făină, drojdie și apă, Jamie Oliver te învață cum să o prepari singură.

Ingrediente

– apă

-7 g de drojdie uscată

-1 kg de făină

Mod de preparare

Pune 650 ml de apă călduță într-o castron mare. Adaugă drojdia și amestec-o cu ajutorul unei furculițe pentru câteva minute. Adaugă o mare parte din făină în castron și o jumătate de linguriță de sare, și amestecă toate ingredientele cu furculița până când obții o compoziție tare. Ia compoziția în mâini și dă-i o formă rotundă. Dacă aluatul se lipește de mâini, tapotează-le cu puțină făină. Pune aluatul pe o suprafață presărată cu făină și frământă-l pentru cinci minute, sau până când consistența sa devine elastică. Pudrează-ți mâinile cu făină și dă o formă rotundă aluatului. Pune-l apoi într-un castron presărat cu făină și acoperă-l cu un prosop uscat și curat. Lasă-l să crească până când își dublează volumul într-un loc cald pentru o oră sau o oră și jumătate. După ce aluatul și-a dublat volumul, bate-l cu pumnul pentru a scoate tot aerul afară. Apoi continuă să îl frămânți pentru 30 de secunde. Dă-i aluatului forma pe care ți-o dorești și lasă-l din nou la dospit pentru o perioadă de 30-60 de minute sau până când își dublează iar volumul. Încălzește cuptorul la 180 de grade. Pune aluatul într-o tavă și adaugă-l în cuptorul încălzit, lăsându-l acolo pentru 35 de minute sau până când capătă o culoare aurie. Scoate pâinea din cuptor și las-o să se răcească înainte de a o tăia.

De asemenea, Jamie spune că poți personaliza rețeta, adăugând pesto, brânză sau măsline.

