Mușchii lui Alex au ”înghețat”, iar copilul îndură chinuri groaznice. Băiatul de șase ani suferă de paralizie cerebrală și are nevoie de 2.000 de euro pentru a fi operat la Chișinău

de Cristian Burcioiu

Acest articol este o acțiune umanitară finanțată și publicată de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi găsite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.

Pentru Alexandru-Cristian Onea, din Tulcea, fiecare pas, și acela nesigur, făcut doar de mână cu mama sa, înseamnă chinuri uriașe, dureri insuportabile. Mersul este pentru el precum o aventură în necunoscut, pe pământuri mișcătoare care îi fug de sub picioarele-i atinse de boală. Băiețelul, care de curând a împlinit șase ani și care suferă de paralizie cerebrală și diplegie – ca o complicație a maladiei -, ar putea scăpa din acest coșmar în care este captiv de când era bebeluș. Există o speranță însă Alex are nevoie cât mai repede de 2.000 de euro pentru o operație ce poate fi făcută la Chișinău, în Republica Moldova.

Resuscitat în sala de nașteri, sub privirile mamei

Destinul trist al lui Alex a fost scris chiar înainte ca micuțul – al doilea copil al Simonei Nicolaev (35 de ani) -, să vină pe lume. O infecție urinară pe care femeia a suferit-o in timpul sarcinii, căreia un medic nu i-a dat atenția cuvenită, a făcut ca băiețelul să se nască prematur la o maternitate din Tulcea. O naștere urmată de momente dramatice în care bebelușul a fost resuscitat în primele minute de viață după ce nu a mai putut respira și după ce a suferit un atac vascular cerebral. O primă luptă crâncenă pe care copilașul a câștigat-o, acolo, în sala de nașteri, chiar sub privirile disperate ale mamei sale, dar în urma căreia a rămas cu grave sechele care aveau să fie observate după aproape un an!

La naștere, Alex a stat trei minute fără aer și a suferit un atac vascular cerebral

'O infecție urinară pe care am suferit-o în timpul sarcinii, netratată corespunzător de medicul la care am fost, a dus la nașterea prematură a lui Alex. De aici, toate necazurile s-au ținut lanț…La naștere, copilașul meu a fost resuscitat în fața mea după ce a suferit un atac vascular cerebral și nu a mai putut respira…A stat aproape trei minute fără aer…'. 'Următoarea lună am rămas în spital pentru investigații, analize, dar și pentru că băiețelul meu trebuia să ia în greutate. El s-a născut cu o greutate normală (n.r. 2,300 kg), dar din cauza puternice anemiei trebuia suravegheat. Habar nu aveam ce avea să ne aștepte…', povestește Simona Nicolaev cum a început coșmarul în care și acum Alex este captiv.

Diagnosticat după patru luni de investigații

Până să împlinească nouă luni, Alex nu a dat nici măcar un semn că în trupul lui se cuibărise o cumplită boală. Copilul s-a dezvoltat perfect normal. Însă, încet, încet, băiețelul nu a mai putut să stea în funduleț din cauza durerilor foarte mari, mișcările au început să-i fie mai rigide. A urmat un du-te-vino între mai mulți doctori din Tulcea care l-au consultat fără însă ca vreunul dintre ei să intuiască ce maladie îngrozitoare macină toți mușchii copilașului. A fost avansată chiar și presupunerea că Alex ar suferi de sindrom bipiramidal. Abia după vreo patru luni de incertitudini, specialiști de la București l-au diagnosticat cu paralizie cerebrală, maladie care a adus după sine și o complicație severă – diplegia.

Alex cade din picioare și se lovește foarte rău

Anii au trecut pentru Alex – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, precum un coșmar fără de sfârșit. Băiatul a suportat cu stoicism, precum un mic erou, toate terapiile gândite de specialiști, dar boala nu l-a iertat. Abia când avea trei ani, copilul a reușit să pună pentru prima oară picioarele pe pământ și să încerce să facă câțiva pași. Firește, doar asistat și ținut de mama sa. Însă, fecare pas este pentru el supliciu însoțit de dureri cumplite care îi permit să pășească cumva doar pe vârfuri.

Paralizia cerebrală i-a afectat extrem de grav mușchii care acum sunt foarte rigizi. Mâna și piciorul stâng nu pot fi folosite, din cauza paraliziei, iar ochii sunt, rându-le , atinși de boală. Dioptria la ochiul drept a ajuns la plus șase, iar la cel stâng la 2,5, fapt care face că ALex să fie dependent și de ochelari. Dispozitiv medical pe care îl schimbă la intervale scurte de timp cu costuri foarte mari pentru mama sa.

Lipsit de posibilitatea de a-și meniține echilibrul, Aex cade pur și simplu din picioare. Și, de cele mai multe ori, se lovește foarte rău pentru că nu are abilități de a se autoapăra în astfel de situații. De aceea, și-a spart capul, arcada sau s-a ales cu răni pe tot corpul…

Speranțele vin de la Chișinău, dar operația costă 2.000 de euro

Speranța într-o viață cât de cât normală vine de la Chișinău, din Republica Moldova. Un doctor de la Clinica 'Terramed' i-a studiat istoricul medical și a găsit soluția salvatoare pentru Alex: miofibrotomia. O intervenție chirurgicală complexă – care se face sub anestezie generală -, prin care se urmărește 'relaxarea' mușchilor afectați de boală. Chirurgul va 'ciupi' fibrele musculare rigide pentru a le detensiona și pentru a mări astfel elasticitatea lor. Însă, visul lui Alex de a evada din această viață chinuită are un preț: 2.000 de euro, bani pe care mama lui, o femeie care își crește singură cei doi copii, nu îi are.

'Operația este singura șansă a copilașului meu de a merge și de a scăpa de durerile atroce'

'Suntem în fața unui moment crucial pentru Alex. Pe 14 august, medicul de la Chișinău ne va comunica data exactă la care băiețelul meu va putea fi operat. Dar, până atunci, trebuie să am cei 2.000 de euro necesari acestei intervenții de detensionare a mușchilor care sunt 'înghețați'. Dacă ratăm acest termen, va mai fi unul abia în mai 2022…Și nu ne putem permite să pierdem atâta timp'. 'De aceea, mă rog la bunul Dumnezeu ca lumea să ne fie alături, să-i fie aproape lui Aex și să reușim să strângem la timp cei 2.000 de euro. Am deschis pe facebook o pagină de susținere cu numele meu 'Simona Nicolaev' în încercarea de a aduna cât mai repede această sumă prin donații în conturi sau în urne mobile plasate la evenimente caritabile sau prin licitații, vânzări și cumpărări de bunuri și servicii. Această operație, care va fi urmată de alte două-trei similare, este singura șansă a copilașului meu de a merge și de a scăpa de aceste dureri atroce', este apelul disperat al mamei lui Alex care, pentru a-și ajuta fiul cât mai mult, pentru a-i înțelege boala, a făcut o școală care o califică în balneo-fizio-kinetoterapie.

Cei care doresc să îl ajute pe Alex-Cristian o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ALEX-CRISTIAN».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5 % din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro