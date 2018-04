Legarea trompelor: 5 lucruri pe care e musai să le știi despre contracepția chirurgicală (VIDEO)

Sterilizarea sau metoda contracepției chirurgicale este o formă la care femeile apelează, de obicei, după ce sunt convinse că nu vor sau nu mai vor să faci copii. Dar nu e o regulă. E foarte simplu. Trebuie, totuși, să știi că este o metodă ireversibilă – în majoritatea cazurilor – și e musai să cunoști ce înseamnă acest lucru. De multe ori legarea trompelor este scoasă din discuție atunci când se vorbește despre contracepție. Deci, ce înseamnă, de fapt, legarea trompelor uterine?

În primul rând, află că expresia “a-ți lega trompele” este greșită, din punct de vedere medical. Nu există niciun fel de nod implicat în procedură. Ce se petrece cu adevărat, este faptul că medicul îți blochează sau întrerupe mișcarea ouălor prin trompe în diferite feluri, astfel că nu mai permite ca acestea să treacă prin canal și împiedică fertilizarea. Acum că am stabilit asta, iată 5 lucruri pe care trebuie musai să le cunoști înainte să apelezi la o astfel de procedură.

1. Sunt 3 tehnici

Primul mod se referă la cel postpartum, adică exact după ce naști. Practic, se înlătură părți ale trompelor. A doua tehnică se face complet independent de naștere și implică o operație neinvazivă prin buric. Se blochează tuburile (cu clipsuri sau benzi speciale), se înlătură părți ale acestora sau se ard pentru a fi închise. O a treia modalitate este procedura histeroscopică, care implică o tehnică cu intrare prin vaginul tău, pentru a ajunge la uter. De acolo, medicul îți va implanta un device (ocluzia prin Essure) pentru a-ți bloca trompele.

2. Procedura îți diminuează ricurile cancerului ovarian

În plus față de siguranța de 99% că procedura este una extrem de eficientă, află că îți și reduce riscurile de cancer ovarian. Cu toate că e destul de rar la femeile sub 40 de ani, e un beneficiu în plus, dacă stai să te gândești, la această procedură permanentă.

3. Însă, există alte riscuri în plus

O chestiune mai puțin cunoscută poate, este faptul că îți crește riscul de sarcină extrauterină. Practic, un ou este fertilizat în afara uterului, lucru care îți poate fi fatal. Bineînțeles, ca să se întâmple asta, sperma trebuie să ajungă la unul dintre ouă, ceea ce nu e foarte probabil dacă ești sterilă.

4. Menstruația îți va veni în continuare

Chiar dacă nu mai există nicio posibilitate ca un ou să ajungă în uter, mucoasa uterină crește în continuare și se revarsă în fiecare lună, formând menstruația. Unele paciente recunosc să ciclul devine mai abundent ca înainte, însă asta este din cauza hormonilor. Practic, atâta timp cât ai ovare și uter, își va veni menstruația normal.

5. Motivul este strict personal și nu ar trebui să te lași influențată

Mulți medici nu recomandă această procedură femeilor care nu au avut copii, fiindcă, fiind o tehnică ireversibilă (în majoritate situațiilor – există excepții), nu știi ce decizie vei lua peste 10 ani, să spunem. Însă, indiferent dacă nu îți dorești copii deloc, sau nu îți mai dorești un copil, trebuie să găsești un medic în care să ai încredere, care să-ți dea toate informațiile complet obiectiv și din punct de vedere științific și să lași decizia în mâinile tale. Nu este treaba nimănui, până la urmă!

Foto: Shutterstock

