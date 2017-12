5 secrete nestiute ale uleiului de cocos

Uleiul de cocos este folosit de foarte multa vreme, beneficiile sale pentru sanatate fiind de-a dreptul uimitoare, acesta reusind sa fie si un bun adjuvant in curele de slabire. Presat la rece, uleiul de cocos are numeroase efecte terapeutice, reusind sa inlocuiasca uneori chiar si anumite medicamente, avand un continut extrem de bogat in vitamine si minerale.

Ori de cate ori vei folosi ulei de cocos vei putea privi asupra consistentei sale, fiind cremos si mai ales se topeste foarte usor atunci cand este aplicat pe piele. Se pastreaza mai ales atunci cand afara este cald, la rece, in frigider, putand astfel fi folosit foarte multa vreme si aplicat in anumite proceduri cosmetice.

Contine multe vitamine, minerale, acid lauric, acid caprilic, antioxidanti, dar si acid capric. Toate aceste lucruri ne spun despre el ca este un produs benefic pentru sanatate.

Ajuta in curele de slabire

Daca iti doresti sa scapi de kilogramele in plus, trebuie sa tii cont atat la dieta zilnica, dar si la tot ceea ce natura ti-a lasat pentru a-ti accelera arderile grasimilor si metabolismul. Uleiul de cocos favorizeaza digestia si impiedica depunerile de grasime. Ca atare, alaturi de o dieta echilibrata, mai mult ca sigur vei reusi sa scapi de kilogramele in plus mult mai usor. Conform studiilor, femeile care au consumat 2 lingurite de ulei de cocos pe zi, in mai putin de trei luni de la administrare au observat o reducere a stratului de grasime de pe abdomen.

Trateaza afectiunile pielii

Uleiul de cocos este folosit in numeroase saloane cosmetice, fiind in compozitia unor crème si lotiuni folosite acolo. Acesta reuseste sa aiba grija de piele, lasand-o in urma fina si catifelata, dar si mult mai elastica. Poate trata in acelasi timp eczemele, dermatitele, psoriazisul, ba chiar si acneea si contribuie la intarzierea efectelor imbatranirii datorita continutului mare de antioxidanti. Hidrateaza pielea foarte bine, astfel ca indiferent de sezon aceasta va fi protejata. Nu putem sa nu adaugam ca odata aplicat la nivelul scalpului, are grija de piele si tine la distanta infectiile, impiedica aparitia matretii si a caderii parului.

Uleiul de cocos, un bun medicament pentru ulcer si probleme ale stomacului

Daca suferi de probleme gastrointestinale, ai ulcer gastric ar trebui sa iei in calcul administrarea zilnica a uleiului de cocos, acesta continand acid lauric, reusind astfel sa trateze ulcerul si sa vindece persoanele ce au bacteria Helicobacter Pylori, cea care ar putea cauza aparitia acestor probleme de sanatate. Ca atare, nu este nevoie sa ajungi la medic pentru a-ti fi administrat tratament cu antibiotice, fiindu-ti suficienta recomandarea acestui ulei de cocos. De asemenea, de-a lungul timpului s-a demonstrat ca uleiul de cocos poate sa previna aparitia sindromului de colon iritabil, astfel ca toti cei ce au astfel de probleme vor uita definitiv de ele, odata cu administrarea acestui produs naturist.

Previne aparitia afectiunilor cardiovasculare

Se cunoaste despre uleiul de cocos ca tine la distanta aparitia problemelor cardiovasculare, regland in acelasi timp si tensiunea arteriala. Toti cei ce sufera de hipertensiune ar trebui sa aiba in vedere acest produs, reducand valorile hipertensiunii. De asemenea, trebuie sa remarcam ca acesta reuseste sa reduca valorile colesterolului, valori ce pot conduce la aparitia afectiunilor cardiovasculare si chiar la accidente cerebrale.

Intareste imunitatea

Iata ca uleiul de cocos ne mentine mai sanatosi, asa ca este bine sa luam in calcul administrarea acestui produs, reusind sa intareasca imunitatea si sa tina la distanta mai ales imbolnavirile sezoniere.

O lingurita de ulei de cocos pe zi va va putea feri de raceala si gripa si chiar va va putea proteja de anumite infectii, greu de combatut de catre organism.