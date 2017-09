Ghimbir – o planta care face minuni

Beneficiile ghimbirului pentru sanatate

Substantele din ghimbir sunt cunoscute pentru proprietatile de calmare pe care le au asupra stomacului iritat, deoarece stimuleaza productia biliara si productia de saliva. De asemenea, ghimbirul (crud sau sub forma de ceai) amelioreaza senzatia de greata si poate fi consumat chiar si de femeile gravide.

Pentru ca intareste sistemul imunitar, previne racelile si gripele dar le si trateaza, stimuland transpiratia. Ghimbirul remediaza si durerile musculare resimtite de sportivi, dar si cele menstruale. Aceasta planta e folosita de secole pentru a reduce inflamatia si simptomele bolilor inflamatorii.

Ghimbirul poate reduce si colesterolul, micsorand riscul inchegarii sangelui si ajuta la mentinerea echilibrului zaharului in sange.

Beneficiile sexuale ale ghimbirului

Ghimbirul poate face minuni pentru viaaa sexuala, pentru ca stimuleaza circulatia sangelui si directioneaza fluxul care genitale. De aceea in multe culturi populatia floseste ghimbirul ca adjuvant afrodisiac.

Mantionat in Kama Sutra, ghimbirul poate trata si disfunctia erectila si poate preveni ejacularea precoce la barbati, iar pentru femei, poate regula ciclul menstrual, trateaza candida si previne cistita. Toate aceste efecte sunt datorate proprietatilor antiinflamatorii si de stimulare a fluxului sangvin.

Ceai de ghimbir

Ceaiul de ghimbir se face simplu, ai nevoie de o lingurita de ghimbir, de doua cani de apa, o lingurita de miere sau sirop de artar si de sucul de la o jumatate de lamaie. Pune apa la fiert, iar cand da in clocot, adauga ghimbirul strivit dsau taiat felii foarte subtiri, apoi opreste apa si lasa ghimbirul la infuzat timp de zece minute. La final, adauga lamaia si indulcitor dupa gust. Poti bea doua-trei cesti pe zi pentru a beneficia de efectele miraculoase ale acestei legume.

De ce sa bei zilnic apa cu ghimbir

Daca preferi o bautura rece, poti sa adaugi ghimbir pisat sau taiat in apa de baut si sa il lasi la infuzat peste noapte la frigider. E o metoda simpla de a incorpora ghimbirul in dieta ta zilnica fara sa iti schimbi radical obiceiurile. Consumat zilnic, ghimbirul te va ajuta sa arzi calorii, sa scazi nivelul colesterolului, sa-ti exhilibrezi nivelul zaharului din sange si sa te hidratezi mai bine. In plus, efectul puternic antioxidant al ghimbirului te va ajuta sa arati si sa te simti mai tanara.

Utilizari culinare ale ghimbirului

Ghimbirul este un ingredient iubit, in special in bucatariile asiatice si in cea indiana, fie ca atare sau sub forma de pudra. Cel mai la indemana mod de utilizare a acestei radacini este sub forma de pudra. Ghimbirul e o mirodenie excelenda care se foloseste in retetele de curry cu pui, de placinta cu dovleac si in smoothie-uri. Insa daca consideri ca aplicatiile culinare iti sunt peste mana, il poti lua si sub forma de supliment.

Ghimbir – contrindicatii

In doze mici, ghimbirul a foarte putine efecte secundare neplacute, insa daca se depaseste limita de 5 grame pe zi, acesta poate cauza iritatii ale pielii, gaze, stomac deranjat, iritatia gurii. Excesul de ghimbir poate spori riscul de sangerare, in special pentru persoanele care au anumite boli de sange.

