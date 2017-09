Eco slim la pret redus si de unde putem cumpara

Pana acum, noi suntem tare incantati de ce am auzit despre el si ne bucura sa aflam ca are rezultate reale si dovedite. Iata mai jos motivele care ne-au convins si pe noi sa il incercam.

Ce este Eco Slim si de ce noi il recomandam?

Acest supliment se gaseste sub forma de picaturi care pot face adevarate minuni datorita compozitie naturale a acestora.Sunt facute din ingrediente atent selectate, astfel incat tu sa te poti bucura de un produs de cea mai intalta calitate. Aceasta compozitie unica si revolutionara a fost conceputa in urma colaborarii companiei cu Institutul de Nutritie, astfel incat sa rezulte un produs pefect pentru a fi folosit de toti cei care vor sa slabeasca si sa se bucure de o viata activa si sanatoasa.

Din ce este facut?

Compozitia picaturilor Eco Slim este una destul de complexa. La baza lui sta combinatia dintre taurina, extractul de guarana si cofeina. Pe langa ele mai gasim un complex de vitamine (in special cele din complexul B: В2, В5, В6, В8, В12) si minerale, astfel incat organismului sa ii fie asigurat intregul necesar de substante nutritive. Toate acestea ajuta in eliminarea deficientei de minerale si favorizarea pierderii in greutate. Iata mai jos lista completa a ingredientelor cu o scurta descriere a efectelor acestora:

Alge marine brune: ajuta digestia si functiile intestinale, continand un complex de minerale printre care iodul, potasiul, magneziul si calciul.

ajuta digestia si functiile intestinale, continand un complex de minerale printre care iodul, potasiul, magneziul si calciul. Guarana are proprietati stimulante, fiind bine cunoscuta ca fiind un agent de slabit. Aceasta ajuta la imbunatatirea nivelului de energie, iar proprietatile sale tonice sustin o digestie sanatoasa.

are proprietati stimulante, fiind bine cunoscuta ca fiind un agent de slabit. Aceasta ajuta la imbunatatirea nivelului de energie, iar proprietatile sale tonice sustin o digestie sanatoasa. Extract de urzica indiana – este folosit inca din antichitate, in Asia de Sud-Este, in tratarea afectiunilor cardio-vasculare, dar si pentru pierderea in greutate. Acesta nu produce reactii adverse.

– este folosit inca din antichitate, in Asia de Sud-Este, in tratarea afectiunilor cardio-vasculare, dar si pentru pierderea in greutate. Acesta nu produce reactii adverse. Cafeina actioneaza prin cresterea arderilor totale intr-o perioada de 24 de ore. Mai mult, efectul termogenic al alimentelor este mai mare daca sunt ingerate alaturi de cafeina.

actioneaza prin cresterea arderilor totale intr-o perioada de 24 de ore. Mai mult, efectul termogenic al alimentelor este mai mare daca sunt ingerate alaturi de cafeina. Chitosan – provine din cochilii de crustacee marine; creste ritmul de absorbtie a grasimilor, scade pH-ul si stimuleaza procesul de detoxifiere al organismului

– provine din cochilii de crustacee marine; creste ritmul de absorbtie a grasimilor, scade pH-ul si stimuleaza procesul de detoxifiere al organismului Vitamine В2, В5, В6, В8, В12 – normalizeaza echilibrul hormonal al organismului, regleaza procesele metabolice, fortifica pielea, parul, unghiile, ajuta la asimilarea elementelor nutritive, contribuie la descompunerea carbohidratilor.

– normalizeaza echilibrul hormonal al organismului, regleaza procesele metabolice, fortifica pielea, parul, unghiile, ajuta la asimilarea elementelor nutritive, contribuie la descompunerea carbohidratilor. Acid Succinic – elimină toxinele și lichidul în exces, arde grăsimea și declanșează procesul de înnoire a celulelor corpului.

– elimină toxinele și lichidul în exces, arde grăsimea și declanșează procesul de înnoire a celulelor corpului. L- Carnitina– creste dorinta de efort fizic, inundand corpul cu energie; reduce pofta de mancare si dulciuri; stimuleaza arderea grasimilor, nu si pierderea masei musculare.

Ingredientele inactive includ glicerina vegetala si apa fara ioni.

Mod de administare:

Acest produs nu are contraidicatii si este foarte usor de administrat: cateva picaturi intr-un pahar cu apa, baut o data pe zi, inainte sau dupa una din mesele principale. Gustul este foarte placut, avand o combinatie intre capsuni si zmeura.

Noua ne place cu siguranta acest produs, ne inspira incredere si speram ca prin intermediul acestui articol am reusit sa va raspundem la intrebarile pe care le aveati despre produs si v-am convins ca este benefic pentru dumneavoastra.