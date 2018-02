Dieta cu avocado, un mod sănătos de a slăbi

Dacă îți place avocado, misiunea de a slăbi ar putea fi pentru tine floare la ureche dacă vei urma dieta cu avocado! Acest aliment onctuos conține 322 de calorii și 29 de grame de grăsimi sănătoase, 13,5 grame fibre per 100 de grame, și e bogat în vitaminele A, E, K, C, calciu și fier.

Cercetările au demonstrat că grăsimile conținute de avocado ajută la tratarea obezității, a bolilor cardiovasculare și îmbunătățesc starea pielii și a părului. De asemenea, dieta cu avocado îți oferă o stare de sațietate deoarece scade nivelul colesterolului, reduce inflamația, imbunătățește digestia, protejează integritatea celulelor și ajută organismul să elimine toxine.

Cum te ajută avocado să slăbești?

Un studiu publicat în jurnalul Clinical Lipidology a confirmat faptul că consumul de avocado ajută la reducerea colesterolului din organism și a trigliceridelor. Colesterolul rau din organism se depozitează pe artere și poate duce la atac de corp, în timp ce un nivel crescut al trigliceridelor poate cauza ateroscleroza și diabet. Avocado reduce aceste riscuri deoarece e bogat în acizi grași monosaturați, așa numitele grăsimi bune.

Avocado reduce apetitul

Într-un studiu realizat de Universitatea Loma Linda din SUA, participanții au fost separați în trei grupe: Unul a cărei dietă nu conținea avocado, al grup avea avocado inclus și al treilea avea avocado adăugat. Nivelul glucozei din sânge, al insulinei și apetitul, toate au fost măsurate la interval specific. Participanții care au consumat mai mult avocado au raportat o satisfacție sporită cu 23% față de celelalte grupuri și un apetit mai redus, în proporție de 28%. Deci, dacă incluzi avocado în mesele tale nu ți se va mai face foame la fel de frecvent pentru că vei avea o senzație de sațietate, iar acest fapt te va ajuta să reduci consumul de alimente sărate și dulci.

Avocado reduce riscul sindromului metabolic

O circumferință cu colăcei este un semn clar că poți suferi de sindromul metabolic. Este un nume general ce compilează afecțiuni precum bolile de inimă și diabetul, iar sindromul este cauzat de un stil de viață sedentar și de o greutate peste limite, conform unui studio al Cinicii Mayo. Fibrele conținute de avocado vor spori calitatea nutriției tale, reduc circumferința taliei și predispoziția de a consuma alimente bogate în zahăr.

Dieta cu avocado sprijină corpul în lupta cu stresul oxidativ

Stresul oxidativ e cauzat de foarte mulți factori, printre care se pot enumera: funcționarea normală a celulelor, poluare, stres cotidian, obiceiuri alimentare dăunătoare, boli, expunere la razele UV etc. Antioxidanții și acidul oleic prezenți în avocado ajută organismul în lupta cu stresul oxidativ, previn degradarea ADN-ului, reduc riscul de boli de inimă, insuficiența renală, inflamația și protejează proteinele și lipidele din corpul tău de alterarea prin oxidare.

Îți sugerăm un plan alimentar din trei zile ce implică consumarea unui avocado pe zi împreună cu alte alimente benefice care te vor ajuta să pierzi în greutate într-un mod sănătos. Însă, dincolo de dieta cu avocado, dacă vei constata că îți priește, poți încorpora alimentele de mai jos în hrana ta de zi cu zi, pentru a avea o talie grațioasă și o stare de bine.

Dieta cu avocado pentru 3 zile:

Ziua 1

Dimineața devreme (6:30 – 7:30 a.m) o ceașcă de semințe de fenicul înmuiate în apă

Mic dejun (8: 15: 8: 45 a.m) o salată de quinoa (sau grâu integral) într-un bol mediu și jumătate de avocado

Snack-ul la jumătatea dimineții (10:30 a.m.) o ceașcă de ceai verde

Prânz (12:30 – 13:30) o salată verde (sau kale) cu ton, avocado, roșii, castraveți, jalapenos (sau măsline), varză și suc de portocale

Gustarea de seară (4:00 p.m.) o cană de cafea neagră + un biscuit din cereale integrale

Cina (7:00 p.m.) Legume sotate cu o bucată mică de piept de pui sau un castron mediu de linte fiartă.

Ziua 2

Dimineața devreme (6:30 – 7:30 a.m.) o cană de apă cu 1 linguriță de oțet de mere

Mic dejun (8:15 – 8:45 a.m.) o omletă din două ouă + 5 felii de avocado + jumătate de măr (sau pară) + 2 migdale (sau nuci)

Snack-ul la jumătatea dimineții (10:30 a.m.) o ceașcă de ceai verde

Prânz (12:30 – 13:30) Salată cu năut și avocado + o ceașcă de apă de cocos

Gustarea de seară (4:00 p.m.) o ceașcă de cafea neagră + jumătate de ceașcă de popcorn

Cina (7:00 p.) Somon (sau macrou) cu avocado cu unt și cu suc de lămâie + legume + o cană de lapte cald cu conținut scăzut de grăsimi

Ziua 3

Dimineața devreme (6:30 – 7:30 a.m.) 2 linguri de semințe de fenicul înmuiate într-o ceașcă de apă

Mic dejun (8:15 – 8:45 a.m) 2 clătite din făină de grâu cu avocado

Snack-ul la jumătatea dimineții (10:30 a.m.) o cană de suc de papaya proaspăt presat (sau de pepene roșu)

Prânz (12:30 – 13:30) O salată verde cu curcan (pui sau tofu) și avocado + o ceașcă de apă de cocos

Gustarea de seară (4:00 p.m) o ceașcă verde de ceai + un biscuit din cereale integrale

Cina (7:00 p.m) Piept de pui cu avocado, spanac (sau kale), sparanghel, morcovi + o înghețată de vanilie cu conținut scăzut de grăsime

Foto: Shutterstock

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK