(P) Tri Blend Select- definiția nutriției optime, din surse 100% naturale

Alimentele din plante, naturale, organice, prietenoase cu mediul și cu animalele, încep să fie preferate din ce în ce mai mult, iar noi credem că această tendință va persista. Însă de multe ori atunci când alegi produse care respectă criteriile de mai sus, ești nevoită să faci un compromis atunci când vine vorba de gust sau calitate nutrițională, nu-i așa?

Noi spunem gata cu compromisurile. Fă cunoștință cu Tri Blend Select, un shake de proteine complete care nu face niciun compromis: ingrediente naturale atent selecționate, care îți asigură o nutriție optimă și arome delicioase. Este vegan, deci 100% pe bază de plante și este alegerea ideală dacă îți dorești un produs care să îți asigure nevoile nutriționale, realizat din ingrediente de cea mai bună calitate și în același timp, foarte delicios!



Alegi proteine de calitate.Tri Blend Select oferă o nutriție optimă, conținând un amestec premium de mazăre galbenă, quinoa și semințe de in, surse excelente de proteine complete, 100% din plante, cu un conținut ridicat de fibre, având în același timp un conținut foarte scăzut de zahăr.

Fiecare ingredient a fost atent selecționat și este extras din plante, provenind din surse naturale. Am căutat pe întreaga planetă pentru a găsi cea mai bună sursă pentru fiecare ingredient, cum ar fi semințele de in organice din preriile canadiene, acestea fiind unele dintre semințele de in cu cel mai mare conținut de fibre și omega 3 din lume.

Fără griji în privința gustului. Spre deosebire de alte shake-uri din plante, Tri Blend Select are un conținut scăzut de zahăr, dar în același timp o aromă bogată. Amestecând notele de caramel și ușoara dulceață a nectarului organic din flori de cocos, cu aroma subtilă de nuci dată de quinoa, specialiștii Herbalife au creat arome de care te vei îndrăgosti, păstrând în același timp simplitatea. Îți propunem să încerci Tri Blend Select cu aromă de banană, cu un gust delicios, ușor și reconfortant.

Tri Blend Select este o sursă de proteine complete ce furnizează toți aminoacizii esențiali, vitamina C și 7 minerale cheie, toate din surse naturale. Acest shake proteic nu este un înlocuitor de masă, însă poate fi savurat în cadrul unei diete echilibrate și variate, ca parte a unui stil de viață activ și sănătos. Tri Blend Select poate crește aportul de proteine pe bază de plante atât pe parcursul dimineții, cât și în cursul după-amiezii, fiind însoțitorul de nădejde al prânzului.

P.S. Ai în plan o clasă de yoga sau pilates? Îl poți consuma ca o bautură revigorantă după, iar dacă te decizi să pleci într-o nouă aventură, fie că e vorba de o drumeție, de ciclism sau de cățărat, Tri Blend Select este un aliat de nădejde întotdeauna!

Hrănește-ți corpul și încântă-ți papilele gustative!

