Ce presupune remodelarea corporală postnatală sau 'mommy makeover'?

Mommy makeover' reprezintă orice combinație de proceduri cosmetice realizate cu scopul de a restabili aspectul de dinainte de sarcină, vizând în general sânii și abdomenul. Putem însă asocia orice intervenții, chirurgicale sau minim-invazive, astfel încât să ajutăm pacienta să revină la forma fizică anterioară.

Ce trebuie să știe o pacientă înainte de a se programa la dvs. pentru remodelare corporală postnatală?

Mommy makeover-urile sunt concepute pentru a reversa schimbările fizice asociate cu sarcina, nașterea și alăptarea. Dacă pacienta este sănătoasă și are o atitudine pozitivă și asteptări realiste, atunci este un bun candidat. Putem lua în considerare această intervenție dacă:

sarcina și alăptarea au produs modificări neplăcute ale mărimii și formei sânilor

musculatura abdominală nu mai are tonus și au apărut vergeturile

depozitele de grăsime de pe talie, abdomen, brațe sau coapse nu scad prin dietă și sport

au apărut semne precoce de îmbătrânire la nivelul feței și în jurul ochilor.

Ce intervenții chirurgicale se pot executa în același timp în cadrul unei remodelări corporale postanale?

Mommy makeover presupune combinarea a orice tip de intervenții estetice pe orice zonă din corp. Este o procedură absolut individualizată, tratăm exact ariile pe care pacienta dorește să le corecteze. Poate însemna la fel de bine o intervenție la nivelul sânilor și abdominoplastie sau liposucție și lifting facial, de exemplu.



Când este recomandat liftingul sânilor, respectiv augmentarea mamară? Tipul de intervenție recomandată se stabilește în urma consultației, după o discuție amănunțită cu pacienta despre dorințele și așteptările sale. Există cazuri în care este indicată o reducție mamară care cuprinde automat și o ridicare a sânului. Pentru sânii mici și lăsați, se poate opta pentru o mastopexie cu augmentare, adică ridicare de sâni asociată unui implant mamar.

La cât timp de la naștere este recomandată o astfel de intervenție?



În general, este indicat să așteptați cel puțin 6 luni după naștere și cel puțin 4 luni după încheierea alăptării înainte de a apela la astfel de intervenții chirurgicale, însă consultația și planul operator se pot face oricând, chiar și pe perioada sarcinii.

Cât durează spitalizarea pentru acest tip de intervenții, ce puteți spune despre durerea care apare în urma acestor operații și ce medicamente se prescriu după operațiile de remodelare corporală postnatală?



Orice intervenție chirurgicală de o asemenea amploare necesită anestezie generală, iar aceasta impune minim o noapte de spitalizare. Fiecare dintre noi are un prag individual de durere, așa încât nu există un răspuns general valabil. Desigur că, fiind vorba despre o asociere de intervenții chirurgicale, avem mai multe zone operate, mai multe incizii, recuperarea se face simultan pe o arie mai mare, însă nu sunt în nici un caz dureri atroce. Se prescriu antialgice și antibiotice peri- și postoperator și e necesar să ne rezervăm câteva săptămâni până la recuperarea completă, aș insista pe această idee. Corpul nostru știe să se vindece, condiția esențială este să îi lăsăm timp să o facă.

Câte kilograme se pierd după o astfel de remodelare? După o abdominoplastie, pacienta se poate îngrășa la loc?

Mi se pare foarte important de reținut faptul că aceste intervenții nu se fac pentru slăbit, ci pentru a remodela părțile din corp afectate anatomic de sarcină și naștere. Nu există un număr standard de kilograme sau de centimetri care se pierd. Da, ne putem îngrășa oricând, abdominoplastia nu este chirurgie bariatrică. Aceste intervenții se fac doar la greutate stabilă, de preferat cea ideală, niciodată în timpul sau în loc de cura de slăbire.

Cât durează perioada de recuperare după o remodelare completă (lifting/augmentare mamară, liposucție, abdominoplastie, labioplastie) și la cât timp după intervenție se poate relua activitatea fizică și activitatea sexuală?

Ne dăm jos din pat și mergem în prima zi postoperator. Prima săptămână poate fi dificilă, mai ales dacă pacienta a suferit și o abdominoplastie. La două săptămâni se scot firele și de obicei starea generală este foarte bună până la acest moment. Fiecare procedură are niște indicații specifice postoperatorii. În primele 2-3 săptămâni este interzisă orice formă de activitate fizică, inclusiv șofatul. Așadar, asigurați-vă că are cine să aibă grijă de copii, să gătească, să se ocupe de curățenie, etc. Sportul susținut și sexul se pot relua după 6 săptămâni.



Ce se întâmplă cu rezultatele intervențiilor dacă pacienta decide să aibă un copil după aceste operații?

O nouă sarcină, naștere și alăptare își vor lăsa amprenta asupra corpului pacientei și rezultatele pot fi compromise, de aceea recomandarea este să ne gândim la chirurgie de abia după ce familia noastră este completă.

Pentru că aveți un proiect de suflet numit Project Beauty, aș dori să vă întreb cum a început acest proiect și care sunt intervențiile și serviciile pe care le oferiți aici.

În anul 2009, după ce mi-am încheiat rezidențiatul și am devenit medic specialist, mi-am dorit să le pot oferi pacientelor mele un loc unde să se simtă bine, ascultate, alintate și frumoase, astfel încât mi-am deschis un cabinet privat, Project Beauty.

Am început de la mic, strict injectări, și am crescut încet-încet. Actualmente ne-am mutat și ne-am extins, în clinică se realizează tot ceea ce înseamnă medicina estetică minim-invazivă, injectabile, proceduri laser, IPL, radiofrecvență, remodelare corporală, toate efectuate cu tehnologie de vârf. Echipa noastră cuprinde, în afară de mine, alți 3 chirurgi plasticieni și un chirurg oncolog cu specializare în chirurgia sânului pentru partea de chirurgie oncoplastică (tratamentul cancerului de sân urmat de reconstrucție de sân). Colaborăm cu medici dermatologi pentru diagnosticul și tratamentul complet al afecțiunilor pielii și cu medici ginecologi pentru partea de chirurgie intimă. Este un domeniu în care evoluția se produce extrem de rapid și eu sufăr de perfecționism, deci vom continua să ne dezvoltăm.

Sunteți unul dintre puținii chirurgi români membri ai ASPS (American Society of Plastic Surgery). Care este trendul în medicina estetică în 2020?



Lumea se mișca cu o viteză infernală înainte de apariția COVID-19 și probabil că acest trend se va relua când vom reuși să stăpânim boala. Oamenii își doresc să arate armonios, dar natural, fără a-și modifica trăsăturile și fără a fi siliți să facă o pauză semnificativă de la lucru. Se insistă pe procedee non- sau minim-invazive și pe conceptul de îmbunătățiri estetice milimetrice, după principiul frumusețea stă în detalii'. Nu se mai caută exagerările de nici o natură, ceea ce mă bucură enorm. Aștept ca și România să se alinieze complet acestor direcții, începutul a fost deja făcut.

Activitatea unui chirurg estetician este limitată în acest context al pandemiei. Ce poate un medic să facă online pentru pacienții săi?



Așa este, atât chirurgia, cât și medicina estetică au fost suspendate în această perioadă. În ceea ce mă privește, am norocul de a avea o activitate profesională multifațetată. Lucrez într-un spital public, iar trauma și patologia tumorală malignă se operează, este chirurgie de urgență. Sunt și cadru didactic, medicii rezidenți își continuă pregătirea, avem studenți cu care facem teleșcoală, cursuri online. În ceea ce privește restul problematicii specifice chirurgiei plastice, cea care poate fi temporizată, oferim consultații online în care stabilim diagnostice, facem planuri de conduită terapeutică, scriem rețete, în mod sigur nu ne plictisim.

În această perioadă dificilă, în care stăm acasă, care sunt situațiile în care este recomandat să apelăm la consultații online la medicul estetician?

Cred sincer că fiecare dintre noi, femei și bărbați deopotrivă, are nemulțumiri legate de aspectul fizic, ceva pe care ni l-am dori îndreptat. Putem folosi această perioadă în care avem fără îndoială mai mult timp pentru a ne informa mai serios asupra a ce am putea să facem în acest sens, iar o consultație online cu un medic specialist poate să ne ajute să găsim răspunsuri la multe din aceste întrebări.



O să revenim la tema inițială a interviului. În vreme de pandemie, femeile continuă să nască și să dorească să-și recapete forma corpului. Ce sfaturi aveți pentru ele?

Perioada postnatală imediată este una extrem de complexă, practic lumea unei proaspete mămici se întoarce cu susul în jos. Un rol esențial îl are odihna, care însă e strict dependentă de programul celui mic și poate lipsi aproape complet în primele luni. Le recomand pacientelor mele care tocmai au născut să mănânce cât mai diversificat și cât mai sănătos cu putință și să se hidrateze corespunzător. Mișcarea e de asemenea crucială, 15 minute de sport pe zi se pot face în general, chiar și atunci când bebe este foarte mic. Plus îngrijirea zilnică, obligatorie și atentă a pielii din cap până-n picioare.

Articol susținut de Project Beauty.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro