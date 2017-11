Depresia postpartum: cum sa treci peste momentele dificile

Aducerea pe lume a unui copil este, cu siguranta, unul dintre cele mai frumoase si speciale momente din viata unei femei. Totusi, se intampla uneori ca acest eveniment sa aduca si un sentiment de tristete si instabilitate emotionala, numita depresie postpartum sau baby blues. Sa ai grija de un nou-nascut si sa te acomodezi unui stil de viata cu totul necunoscut sunt lucruri extrem de stresante, daca luam in consideratie orele tot mai putine de somn, noile responsabilitati, lipsa de timp pentru propria persoana si toata avalansa de sentimente care vin la pachet cu o nastere. Asadar, nu este surprinzator ca o buna parte din proaspetele mamici sufera de despresia postpartum, desi foarte putine au curajul sa vorbeasca despre aceasta afectiune.

Semnele si simptomele care iti indica ca suferi de despresie postpartum

Depresia postpartum este o problema cu adevarat serioasa si nu ar trebui ignorata. Printre simptomele acestei afectiuni se numara schimbarile bruste de dispozitie, reprizele de plans, tristetea, insomnia si iritabilitatea, iar acestea par sa se agraveze in timp, daca nu iei masuri. Ai putea observa ca iti este dificil sa te conectezi cu partenerul tau si ca nu reusesti sa stabilesti o legatura cu bebelusul tau si ca sentimentele de anxietate te pot impiedica sa adormi, chiar si atunci cand ai timp pentru cateva ore de somn. Nu te astepta ca lucrurile sa treaca de la sine, ci rezolva situatia, fie prin expertiza unui psiholog, fie prin solutii alternative, ca terapia cu lumina sau exercitiile de respiratie si relaxare profunda.

Lucruri constructive pentru a atenua simptomele:

Incearca sa stabilesti o legatura cu bebelusul tau, vorbindu-i sau cantandu-i. Proaspetele mamici, asemeni nou-nascutilor, au nevoie de aceasta legatura bazata pe atasament, fiind benefica dezvoltarii copiilor si oferindu-i mamei o doza importanta de endorfine. Din pacate, femeile care sufera de depresia postpartum nu reusesc sa stabileasca aceasta legatura cu copilul, interactionand mai putin cu el si fiind chiar mai putin dispuse sa alapteze, sa se joace sau sa le citeasca bebelusilor. Ele pot fi uneori iubitoare si atente, iar alteori pot izbucni si avea reactii negative – aceasta inconsistenta in reactii afecteaza procesul de atasament dintre mama si copil.

Apeleaza la persoanele din jurul tau si cere-le ajutorul! Interactiunile cu alte persoane ajuta in situatiile de stres. Din pacate, proaspetele mame se izoleaza adesea de cercul de prieteni sau de familie, odata ce vine pe lume copilul, si acest lucru are un impact negativ. Incearca sa apelezi la prieteni sau la membrii familiei in momentele in care te simti trista, coplesita sau singura. Suna-i, iesi la o cafea… este extrem de important sa mentii contactul, chiar daca ti-ai dori sa fii singura. La fel de important este sa vorbesti despre problema, sa ceri sfaturi si sa verbalizezi nevoia de ajutor. Nu trebuie sa crezi ca esti o mama rea, daca treci printr-o astfel de despresie postpartum – stiai ca 1 din 8 femei sufera de despresia postpartum in saptamanile si lunile de dupa nastere? Nu te gandi ca tu esti singura care trece prin asta! Consilierea cognitiv-comportamentala si terapia suportiva dau rezultate bune in cazurile de depresie usoara, in timp ce pentru cazurile severe, se recomanda si un tratament antidepresiv sigur in timpul alaptarii.

Petrece timp impreuna cu partenerul tau sau cu prietenii, dar fara sa ai bebelusul in preajma, pentru a te putea deconecta, lucru care stimuleaza atasamentul de copil, culmea!

Multe dintre divorturi se intampla dupa nasterea unui copil, pe fondul unor probleme existente, accentuate de noile responsabilitati. In loc de acuze reciproce, trebuie sa va amintiti ca sunteti o echipa si sa va asumati responsabilitatile noului rol impreuna, printr-o colaborare constienta si asumata, care negresit va leaga si mai mult, si mai frumos.

