De ce nu ar trebui sa bei cafea sau ceai in timpul unui zbor

Daca atunci cand ai un zbor la prima ora a diminetii sau pur si simplu abia astepti sa te urci in avion si sa comanzi o cafea sau un ceai cald pentru a putea face fata orelor de zbor, te vei gandi de doua ori inainte sa mai faci asta dupa ce vei citi declaratiile insotitoarelor de bord.

“Insotitoarele de bord nu vor bea niciodata apa calda din avion. Nu vor bea nici cafea simpla si nici ceai,”a declarat o insotitoare de bord pentru Business Insider.

Asa cum NBC5 Chicago a afirmat, apa pentru ceai si cafea provine de la robinet, deci nu este imbuteliata, pe timpul zborului si poate fi destul de dezgustatoare.

Conform unei mostre EPA din 2004, cand au fost verificate 158 de avioane, in procent de 13% contineau bacterii coliforme. La doua dintre avioane s-a gasit bacteria E.coli in apa si asa cum a raportat si Business Insider, un studiu additional EPA a descorperit ca unul din opt avioane nu trece testul pentru standartele agentiei in ceea ce priveste calitatea apei.

“Apa din avion se afla sub conditionarile reglementarilor Agentiei de Protectie a Mediului pentru a se asigura ca in timpul zborului sa fie bauta apa curata”, a declarat Asociatia Insotitorilor de Bord – CWA pentru Business Insider.

“Asociatia Insotitorilor de Bord – CWA, a luptat pentru aceasta regula acum 15 ani. Aceasta regula ofera discretie companiilor aeriene in ceea ce priveste calitatea apei, cat de des este aceasta verificata si de cate ori sunt curatate rezervoarele. Asociatia Insotitorilor de Bord – CWA considera ca aceasta regula nu este repectata indeajuns.”

“Este posibil ca bacteriile sa fie transmise in timp ce avionul este in miscare”, au mai raportat cei de la NBC. Conform unui studiu din 2015 al Jurnalului International al Cercetarii Mediului si al Sanatatii Publice, mai multe microorganisme exista in vehiculele de transport decat in sursa originala a apei, transferand astfel organismele de la vehicul la avion.

Un medic specialist in boli infectioase de la Baylor University Medical Center a declarat pentru NBC ca oamenii cu un sistem imunitar slabit ar trebui sa evite bauturile din avion, adaugand ca parintii nu ar trebui sa le umple copiilor sticlutele cu apa cu cea de la robinetul din avion.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Shutterstock