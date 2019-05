Dansul clasic are numai beneficii, spune o persoană care l-a practicat 14 ani

Mă numesc Diana și am făcut 14 ani de dans clasic, ca hobby. Dintotdeauna am fost atrasă de frumos (și când spun frumos mă refer la tot ceea ce înseamnă artă). Pentru mine fiecare zi este un spectacol de dimineața până seară, și cred cu tărie că noi, ca persoane, suntem responsabile pentru felul în care privim acest spectacol.

Spectacolul despre care vorbesc este chiar viața noastră. Eu cred în destin și mai cred că orice experiență te va ajuta să ajungi acolo unde trebuie să ajungi, dar ca să ajungi acolo trebuie mai întâi să faci față onorabil obstacolelor din viața ta. Am început cu asta ca să vă împărtășesc câteva din convingerile mele.

Dansul clasic a însemnat pentru mine o copilărie frumoasă și pot spune că m-a ajutat să devin cine sunt astăzi. Dar parcă atunci când spun aceste cuvinte ele sună prea pompos… Cert este că dansul clasic m-a ajutat să fiu cu un pas mai aproape de cea mai bună versiune a mea.

Am făcut balet de la vârstă de 4 ani și acum vine întrebarea: cum am ajuns să fac balet? Am avut norocul să mă nasc într-o familie frumoasă. Mama mea a pus mereu accent și pe partea creativă a lucrurilor și pe felul în care mă dezvolt.

Cred că multe din experiențele frumoase pe care le-am trăit până acum i le datorez ei, iar faptul că am ajuns într-o sală de balet cu 14 ani în urmă nu e o excepție.

Îmi aduc aminte cu nostalgie prima interacțiune cu această dansul clasic. Am intrat într-o sală mare, decorată cu multe oglinzi, unde erau multe fete îmbrăcate la fel: un body roz, dresuri albe, cipici și o doamnă profesoară care a avut grijă să îmi împărtășească tainele dansului clasic.

Despre profesoara mea aș putea spune multe, dar acum mă rezum doar la câteva cuvinte: un om minunat, care și-a făcut meseria cu profesionalism și care a avut grijă să îmi șlefuiască caracterul și să mă transforme într-un om mai disciplinat.

Dansul clasic, bun pentru corp, bun pentru minte

Pentru mine, arta coregrafica este una dintre cele mai complexe, pentru că se adresează atât corpului, cât și intelectului și sufletului. În sala de balet am trăit o mulțime de momente frumoase.

Ce trebuie să știi despre dansul clasic

Dansul clasic este un dans proiectat, iar principiile pe care le urmează sunt stricte, comparativ cu alte genuri de dans, care îți permit o libertate mai mare în mișcare. Când vine vorba de dans, repetiția este cel mai bun prieten.

Munca e secretul dansului clasic

Pentru a realiza un moment coregrafic de calitate este important să muncești din greu. Am participat la multe concursuri și, prin intermediul dansului, am avut posibilitatea de a admira o parte din ce are România de oferit. Cu toate astea, tot România nu susține pe deplin acest gen de activități, motiv pentru care mulți preferă să renunțe, datorită costurilor ridicate ale practicării sportului. În cei 14 ani ai mei de experiență în domeniul dansului, am putut trăi multe.

Fiecare antrenament este unic și te încărca de energie pozitivă și fiecare spectacol te face să trăiești toate emoțiile umane mult mai intens. Și să te simți și tu important, în felul tău, pentru că la final lumea își arată aprecierea față de munca ta.

Să te urci pe scenă nu este întotdeauna cel mai plăcut, deoarece trebuie să știi exact ce faci în fiecare moment. Și unde mai pui că toate persoanele își îndreaptă privirile spre tine?! Dar eu îmi amintesc cu plăcere de prima mea interacțiune cu scena: în timpul momentului coregrafic mi-am văzut familia și le-am făcut cu mâna, și ulterior am continuat să dansez ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Cel mai frumos moment pe care mi l-a oferit dansul clasic a fost atunci când profesoara a decis că sunt pregătită să îmi cumpăr prima mea pereche de poante. Am fost atât de entuziasmată de ele încât, pe lângă faptul că le purtam la antrenamente, le toceam chiar și prin casă, iar mama îmi spunea mereu că o să-mi trezesc vecinii.

Arta coregrafică te face să fii disciplinat, te face să fii mai atent, să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Eu recomand oricui practicarea dansului clasic, dar cel mai potrivit moment pentru a începe este copilăria, pentru că, început devreme, dansul clasic te modelează diferit.

Când spuneam că multe din experiențele mele frumoase i le datorez mamei, mă gândeam la faptul că și-a făcut timp astfel încât eu să ajung la antrenamente, dar a și investit foarte mult în formarea mea. Cred că părinții ar trebui să acorde mai mult din timpul lor copiilor, și când spun asta mă refer la faptul că trebuie să conștientizeze că nu doar științele exacte sunt importante, ci și felul în care copii lor își petrec timpul liber, dincolo de școală.

Personal, cele trei antrenamente săptămânale de dans clasic nu mă distrăgeau de la școală și am reușit întotdeauna să mențin un echilibru între cele două și să am rezultate extraordinare la ambele.

Cu toate acestea, practicarea unui sport necesită timp, efort și voința. Nu oricine reușește să iasă din zonă de confort pentru a se implica și în alte activități pe lângă școală. Sunt de părere că mereu trebuie să sacrifici ceva: vrei să dansezi, vei sacrifica timpul liber, dar fiecare este liber să ia decizii pentru el. Eu cred că am luat cea mai bună alegere pentru mine: aceea de a continua să practic dansul clasic și de a mă ține de sport!

