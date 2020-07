Cum se va desfășura noul an școlar. Anunțul făcut de Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă că noul an școlar nu va putea începe în condiţii normale, deoarece pandemia nu va dispărea până în septembrie, anunțând și faptul că, într-o săptămână sau două, vor fi prezentate scenariile pe care autoritățile le pregătesc cu privire la începerea anului şcolar.

„Această situaţie a deschiderii noului an şcolar şi implicit a noului an universitar este una de extremă importanţă şi mă preocupă foarte mult. Am avut numeroase discuţii cu conducerea Ministerului Educaţiei, cu specialişti, cu alţi membri din Guvern cu atribuţii pe această zonă. S-au făcut progrese importante în conturarea unor strategii și unor scenarii. Am invitat pe premier, ministrul Educaţiei şi mai mulţi miniştri pentru o discuţie pe care o vom avea săptămâna viitoare când sper că reușim să conturăm câteva scenarii care pot fi comunicate pe urmă public. Școala sigur nu va începe în condiții normale, fiindcă pandemia până în septembrie nu va dispărea. Asta este clar”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului crede că ar fi foarte complicat ca în România să existe doar școală online și totul se îndreaptă spre un scenariu mixt.

„Ar fi foarte complicat să avem numai școală online. Și atunci sigur ne îndreptăm spre un scenariu mixt, unde probabil, și în funcție de condițiile locale, vom avea mai mult școală normală, deci cu elevii la școală, sau mai mult online, sau în sistem mixt. Cum vor decurge aceste lucruri va fi stabilit cu exactitate într-o săptămână sau două și va fi comunicat publicului”, a mai spus președintele.

„Important este ca lumea să știe că măsurile pe care le gândim și pe care le vom lua sunt gândite în primul rând pentru siguranța copiilor, pentru siguranța cadrelor didactice și pentru a asigura un proces educațional de bună calitate”, a subliniat Iohannis.

În anul şolar 2019 – 2020, cursurile au fost suspendate în 11 martie.

