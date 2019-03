Cum să-ți păstrezi optimismul în 7 pași simpli

Sentimentele ne ajută să fim mult mai autentici în relația pe care o avem cu cei din jur dar și fac parte din viața noastră.

Iată o selecție a celor mai simpli pași pe care să îi urmezi pentru a-ți păstra optimismul:

1. Stai departe de oamenii negativiști

Da știm, este greu să stai departe de oamenii care emană negativitate prin toți porii și găsesc o problemă de fiecare dată când se ivește ocazia. Ai nevoie în viața ta de oameni care să îți arate partea frumoasă a lucrurilor și care să te susțină indiferent de ceea ce faci, cu zâmbetul pe buze. Înconjoară-te de oameni în compania cărora te simți bine.

2. Ascultă muzică!

Probabil te-ai obișnuit să asculți muzică doar când ești tristă sau ai o problemă. Însă, ar trebui să schimbi asta! Fă-ți un playlist alcătuit din piesele tale favorite și pune-le pe repeat, astfel încât să-ți ridici mereu moralul. Este dovedit faptul că muzica are un efect surprinzător asupra psihicului uman.

3. Gândește-te la lucrurile care te fac fericită!

Fie că vorbim de familia frumoasă pe care o ai, iubitul atent care îți aduce mereu flori, un job care te împlinește sau chiar o vacanță pe care o planifici intens, este bine să le ai mereu în minte și au puterea de a-ți păstra optimismul. Poate că sunt lucruri mărunte, însă, așa cum se spune, fericirea constă în lucrurile mici!

4. Bucură-te de fiecare zi!

Poate părea imposibil, dar nu este! Fie că te bucuri de gustul cafelei de dimineață, de drumul către job, o plimbare cu persoana iubită sau pur și simplu că este o nouă zi, atunci fă-o! Crede-ne, dacă îți începi ziua cu zâmbetul pe buze, poate face o diferență pentru restul activităților pe care le ai planificate în ziua respectivă.

5. Fă-ți planuri de viitor!

Fie că e vorba de o listă cu dorințe sau pregătești destinațiile pe care vrei să le vizitezi în următoarea vacanță, toate acestea contribuie la starea ta de spirit. Câteodată e suficient doar să-ți imaginezi aceste lucruri. Însă, nu-ți face planuri care nu nicio legătură cu realitatea. Este important să păstrezi un echilibru și să fii mereu cu picioarele pe pământ, astfel încât să nu fii dezamăgită.

6. Orice ai face, fă-o cu pasiune!

„Do it with passion or not at all!” Acesta ar trebui să fie și motto-ul după care să te ghidezi în viață. Fie că vorbim de un job sau de o relație amoroasă, pune pasiune în tot ceea ce faci. Acest tip de abordare îți va permite să fii mult mai creativă, dar poți avea parte și de oportunități la care nu te aștepți.

7. Ia o pauză!

Este destul de greu să lași munca departe, fie că este vorba de câteva ore, mai ales dacă ești genul workaholic! Uneori, este chiar recomandat să te deconectezi de la tot din jurul tău și să petreci timpul doar cu tine. Citește o carte, du-te să vezi un film cu cea mai bună prietenă, fă-ți o mască pentru față, fă o plimbare prin natură sau rezervă-ți o zi la spa. Toate aceste lucruri te vor ajuta să te relaxezi și să îți reîncarci bateriile pentru o nouă zi.

Text: Iulia Brăslașu

Foto: Imaxtree

