Cum să supraviețuiești tentațiilor culinare de Sărbatori

Cunoșți povestea, că doar se repetă în fiecare an: ajungi la petrecere obosită și înfometată, după ce ai muncit toată ziua și nu ai apucat să mănânci nimic. Ești fericită că ai economisit atât de multe calorii (ei da, acum rochia îți vine perfect), până ce mâna ta atinge primul bol de alune și… nu te mai poți opri.

Începi să mănânci, să mănânci, să mănânci și acumulezi mai multe calorii decât dacă te-ai fi îndopat toată ziua cu supă. Și te mai miri că după prima jumătate de oră de petre­cere rochia începe să te strângă în jurul taliei? Știu, e sărbătoare. E timpul să fii veselă, să te distrezi! Dar o burtă mare, ca a lui Moș Crăciun, s-ar putea să-ți cam strice bună dispoziție. Ce e de făcut?

1. David Kirsch, un celebru antrenor din New York, sugerează să bei un cocktail de proteine (se găsesc în farmacii) înainte de a merge la petrecere, pentru a-ți tăia senzația de foame. Sună puțin cam hi-tech? OK, atunci mănâncă un măr. Are același efect.

2. Înainte de masa festivă, bea un pahar cu apă minerală, cu multă lămâie. Îți dă senzația de sațietate și-ți taie apetitul.

3. Sandwich-urile de la petrecere sunt ultraapetisante, dar îți distrug silueta. Dacă știi că nu rezișți tentației, stabilește un număr maxim de sandwich-uri pe care îți permiți să le mănânci (5 ți se pare puțin?) și respectă-l. „Habar n-ai cât de ușor înghiți 20 de tartine, când le faci să alunece cu șampanie”, spune Max Tomlinson, expert în nutriție.

4. „Făina, zahărul și brânza (principalele ingrediente ale unei tartine reușite) conțin fermenți, care te balonează, făcându-te să arăți grasă, chiar înainte de a crește în gre­u­tate ăn mod real”, spune Tomlinson. „În com­bina­ție cu șampania (conține fermenți), dilu­ează sucurile gastrice, îngreunând digestia.”

5. Antrenorul celebrităților, Matt Robertson, ne avertizează asupra salatelor de fructe, care „conțin o mulțime de acizi și zaharuri, ce agravează temporar problemele digestive”.

6. Mănâncă întâi gustările bogate în proteine (pește sau frigărui de pui) și apoi treci la vegetale crocante. Abia după ce te-ai săturat poți să te îndrepți spre platourile cu ouă umplute, sarmale, cartofi prăjiți sau piftie. Astfel vei putea controla mai ușor cantitatea de grăsimi consumată.

7. Evită snack-urile sărate (alune sau chipsuri) care favorizează retenția de apă.

8. Dacă te hotărăști să bei alcool, Dr. Marber sugerează să alegi „vodcă, cu gheață și suc de lămâie. Este una dintre băuturile care conțin cei mai puțini carbohidrați”.

9. Evită cocktail-urile cu apă tonică sau sucuri naturale. Conțin zaharuri simple, care dezechilibrează nivelul glicemiei și stimulează poftă de dulce. De asemenea, maschează aroma alcoolului, încurajându-te să bei mai mult decât în mod normal.

10. Da, e evident, dar dacă vrei să bei sucuri, alege întotdeauna varianta light. La o porție medie, economisești 310 calorii.

11. Bea ceai de mentă sau ceai verde în loc de cafea. Favorizează digestia și nu conțin cofeină (deshidratează organismul).

12. „Petrecerile de noapte au un impact ne­gativ asupra pielii”, spune Dr. Patrick Bowler, dermatologul starurilor americane . „Fumul de țigară privează organismul de oxigen și deshi­dratează pielea”, spune el. Soluția? „Bea mul­tă apă și consumă alimente bogate în antioxidanți, adică legume sau fructe colo­rate. Cu cât mai colorate, cu atât mai bine.”

13. „Cu o săptămână înainte de petrecere, ia suplimente nutritive cu vitamina B complex și bea ceaiuri de plante, pentru a-ți proteja ficatul”, recomandă Max Tomlinson.

14. Dacă stai cu un singur grup de persoane, la un moment dat vor constata că nu mănânci și va trebui să dai explicații. Nu are rost să le strici buna dispoziție. Așa că plimbă-te, vor­bește cu cât mai multă lume și dansează. La urma urmei, nici bârfa și nici dansul nu îngrașă.

Foto: PR

