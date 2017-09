Cum sa pierzi usor cateva kilograme

Fie ca este vorba de cateva kilograme sau de mai mult de atat, sa slabesti nu este niciodata usor. Dar nu este necesar nici sa te supui unui efort major ca sa iti atingi obiectivul.

Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa scapi de acele kilograme care se ambitioneaza sa nu dispara:

Bea cat mai multe lichide

Poate ca te-ai saturat sa tot auzi asta, dar este adevarat, apa este extrem de importanta in procesul de slabire. Asigura-te ca te hidratezi corespunzator in fiecare zi. Tine langa tine o sticla mare de apa pe care sa o reumpli atunci cand se goleste. Bea cel putin doi litri de apa pe zi si daca poti, depaseste aceasta limita. Pentru a diversifica putin, poti adauga in apa cateva fructe cum ar fi afinele, zmeura sau capsunile. Astfel vei beneficia si de un plus de vitamine si antioxidanti in timp ce te hidratezi.

Incepe un anumit tip de antrenament

Este vorba despre HIIT, in traducere, antrenament de mare intensitate pe intervale. Se spune ca este cel mai eficient in curele de slabire si nu nuvai ca vei scapa de multe kilograme in plus, dar vei capata si un corp extrem de tonifiat. Un singur antrenament inclusiv cu incalzirea nu dureaza mai mult de 45 de minute si este de ajuns daca il faci doar de trei ori pe saptamana.

Pacaleste-ti creierul

Cand te asezi la masa, pune-ti mancarea in farfurii mici, de marimea celor pentru copii. Astfel, vei manca portii mai mici, care sunt defapt marimea perfecta pentru o masa normala. Umplandu-ti farfuria cu mancare, te vei face inconstient sa crezi ca ai mancat la fel de mult cum o faceai inainte, desi portia a fost redusa considerabil. Pune in aplicare trucul atsa daca te surprinzi des in pozitia de a manca mai mult decat trebuie.

Nu uita de fibre

Fibrele, grasimile sanatoase si proteinele sunt elementele cheie care nu ar trebui sa-ti lipseasca din alimentatie. Fibrele contribuie la senzatia de satietate, in timp ce grasimile sanatoase iti vor tine de foame mai mult timp, iar proteinele iti dau energie. Asa ca de fiecare data cand te asezi la masa, sau macar la una din cele trei mese pe zi, sa contina aceste trei elemente. Pentru a-ti asigura aportul de fibre zilnic, mananca cat mai multe fructe, cereale integrale si legume. In ceea ce priveste grasimile naturale, avocado, semintele, nucile si uleiul de masline sunt cele mai bune surse. Iar pentru proteine, alege fasolea, nucile, carnea slaba si produsele lactate.

Nu spunem ca aceste trucuri vor face minuni peste noapte, dar atata timp cat esti motivata sa faci o schimbare si esti constiincioasa, cu siguranta vei vedea rezultatele mult dorite.

Text: Petra Murariu-Magureanu

Foto: Imaxtree