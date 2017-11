Cum sa pierzi in greutate fara sa mergi la sala si fara diete stricte

Toate femeile care reusesc sa slabeasca spun acelasi lucru: este nevoie de disciplina pentru a avea rezultate cu adevarat! Nu esti adepta dietelor drastice si nici cu mersul la sala nu prea te impaci. Le-ai incercat si inutil iti faci iluzii ca de data aceasta o sa te tii de ele. Afla ca sunt si metode mai simple de a slabi care pot avea rezultate. Nu este atat de dificil precum flotarile si infometarea, dar este totusi necesar sa fii constanta.

Iata 10 trucuri de slabit simple si eficiente pe care le poti pune in practica incepand de acum:

1. Incepe fiecare masa cu un pahar cu apa.

O sa te hidratezi si o sa iti dea senzatia de satietate, ceea ce te ajuta sa mananci mai putin.

2. Inlocuieste un aliment caloric cu unul sanatos la fiecare masa.

Inlocuieste dressing-ul cu mult ulei cu unul pe baza de lamaie si vei salva 80 de calorii ca prin minune. Opteaza pentru paine neagra sau dietetica in locul celei albe si vei simti diferenta. Renunta la sucurile din comert si pregateste-ti acasa unul pe baza de clorofila. Si tot asa. Fa-ti o lista cu schimbarile pe care le poti introduce treptat in alimentatia ta.

3. Rasfata-te cu o patratica de ciocolata neagra la desert.

Stim ca pofta de dulce va aparea inevitabil si nu este bine sa o reprimi pentru ca vei sfarsi prin a manca mult zahar deodata. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa o domolesti in mod inteligent. Opteaza pentru o portie mica de ciocolata neagra in locul dulciurilor pline de zahar prelucrat. Iti va regla zaharurile si cu timpul va deveni o obisnuinta. Nu zic ca nu va fi greu la inceput, dar merita. Zaharul este un drog si e nevoie de timp pentru a te dezobisnui de el.

4. Fii mereu atenta la controlul portiilor de mancare.

Daca vrei sa pierzi in greutate, cantitatea este secretul. Masoara fiecare gustare, foloseste boluri mici, nu lasa intreaga cantitate la indemana ta si nu te lasa tentata sa termini ceea ce ramane la sfarsitul unei mese.

5. Fii mai activa.

Chiar daca nu iti pierzi ore intregi in sala si nu ti-ai propus sa devii model, asta nu te scuteste de miscare. Este in primul rand necesar pentru sanatatea ta. Poti sa incerci sa alegi scarile in loc de lift, sa te ridici de pe scaun la birou si sa faci cateva exercitii sau o plimbare, sa te duci la magazin pentru colegi mai des, sa iesi la aer si sa iesi seara la o plimbare prin fata casei. Nu ai timp? Reduce din perioada pe care o petreci pe Facebook si iti iese fix de o plimbare. Lasa masina acasa si mergi pe jos. Ia bicicleta vara. Sunt numeroase astfel de trucuri care vor scadea aportul tau caloric si iti vor creste pofta de viata.

6. Nu bea calorii!

Multe dintre noi nu avem rezultate dintr-un motiv pe cat de simplu, pe atat de frecvent: lichidele cu calorii precum sucul si vinul! Stii cate calorii sunt intr-o doza de suc? Sa nu mai vorbim despre cat de daunatoare sunt! Desi nu iei in serios acest aspect, te asigur ca si alcoolul ingrasa. Mai ales vinul si berea! Limiteaza-te la apa si daca iti doresti sa simti o aroma, poti opta pentru ingrediente naturale precum lamaia sau menta.

7. Nu te infometa indelung.

Sa iti fie putin foame sau sa termini de mancat inainte de a te simti plina este chiar de dorit. De la asta pana la a te infometa ore sau zile intregi este o mare diferenta. Acest lucru iti va sabota dieta si iti va agrava situatia. Nu vrei sa sfarsesti la 10 noaptea in fata frigiderului in cautare de ceva bun. Mananca regulat si ia gustari intre mese pentru a evita ca nivelul de zahar din sange sa scada. Asta daca nu preferi starile de rau si pofta de nestapanit de dulce.

8. Alege gustari bogate in proteine si fibre.

Cand este vremea sa iei o gustare (nu cand iti este pofta), fa in asa fel incat alimentele sa fie sanatoase. Renunta la chipsuri, dulciuri si alte snack-uri hipercalorice si opteaza pentru alte variante la fel de delicioase, dar slabe in calorii. Opteaza pentru acele alimente bogate in fibre si proteine. Astfel, vei fi satula si vei consuma mai putine calorii in acelasi timp.

9. Serveste o cina light cat mai devreme.

Incearca sa iti dramuiesti cina in asa fel incat sa fie 25% din totalul de calorii pe care il consumi pe tot parcursul zilei. Tot la fel de important este sa mananci cu 2-3 ore inainte sa adormi. Mancatul excesiv la ore nocturne favorizeaza o digestie lenta si iti afecteaza somnul si intregul program alimentar de a doua zi.

10. Dormi suficient.

Lipsa de somn iti creste pofta de mancare si iti scade din energia atat de necesara pentru a face miscare. Asa ca fa-ti un program sever in privinta somnului! Minim 7-8 ore de somn te vor ajuta sa iti obtii rezultate mai rapid si sanatos.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree