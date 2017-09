Cum sa nu te mai simti obosita dupa ce ai facut sport

Pentru multe dintre noi, cateva ore petrecute in sala de fitness pot fi reteta sigura pentru extenuare. Si cu toate astea, vedem si persoane care dupa o sesiune de aerobic pleaca cu mai multa energie decat aveau inainte de a incepe. Daca ai sesizat ca eliberarea de endorfine dupa ce ai facut sport nu este de ajuns incat sa te simti plina de energie, iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa te simti din nou in forma:

Bea cat mai multa apa

Apa este primul si cel mai important lucru cand vine vorba de mai multa energie. Asigura-te ca bei indeajuns de multa apa inaintea si la sfarsitul unui antrenament. Deshidratarea iti poate da adesea senzatii de vertij, oboseala si lesin.

Incepe-ti dimineata cu bine

Dupa ce te dai jos din pat, incearca sa faci niste exercitii usoare, cum ar fi miscarile de yoga. Astfel, vei incepe ziua cu alt tonus si, in plus, te vei simti mai bine pe toata durata zilei.

Bea putina cafea

O ceasca de cafea poate face minuni pentru cele dintre voi care se mobilizeaza mai greu de dimineata. Si ca un bonus, cofeina este ingredientul minune care iti va da o mana de ajutor in timpul antrenamentelor, ajutandu-ti organismul sa arda mai multe calorii.

Nu exagera cu antrenamentele

Nu este necesar sa transpiri ore in sir la sala pentru a avea rezultate bune – poti sa te bazezi pe un antrenament de scurta durata, dar eficient! O varianta pe care o poti incerca este antrenamentul HIIT (antrenament pe intervale de mare intensitate), care iti va lucra toate grupele musculare si in acelasi timp te va ajuta sa scapi si de kilogramele in plus.

Nu uita sa te distrezi!

Acesta este punctul nostru favorit de pe lista, evident! Cand vine vorba de sport, nu il vedem ca pe o activitate distractiva, dar din bucurie pentru asta exista diversitatea. Exista o multime de clase de fitness, aerobic, aqua gym, boxing, etc.. Ai libertatea de a-ti alege ceva care sa se potriveasca stilului tau si care sa-ti placa cu adevarat, astfel incat nu vei mai simti efortul depus. Si astfel, vei vedea si rezultatele mult dorite, mai rapid!

Ia o pauza si odihneste-te

Recuperarea dupa un antrenament la sala este esentiala pentru a-ti mentine energia si starea de bine. Antrenorii de fitness recomanda sa facem pauza de o zi intre antrenamente, mai ales daca ele sunt foarte solicitante si ai mereu senzatia de febra musculara. In acea zi in care te odihnesti, ii permiti corpului tau sa se relaxeze dupa efortul depus cu o zi inainte, iar ziua urmatoare vei fi din nou in forma sa faci sport (si sa rezisti pe banda de alergat mai mult de zece minute!). In zilele de pauza, poti sa faci cateva din miscarile mai usoare de yoga despre care am vorbit mai sus.

Asculta muzica in timp ce faci sport

Orice antrenament fara muzica este un antrenament plictisitor si…obositor! Pe langa faptul ca muzica face ca timpul sa treaca mai repede (sau cel putin iti da senzatia asta), muzica potrivita iti va da o stare de bine si te va energiza in acelasi timp. Compune-ti un playlist cu melodii antrenante si ritmate care sa te puna cat mai mult in miscare.

Incearca un complex de vitamina B

Vitamina B mai este supranumita si vitamina energiei, pentru ca joaca un rol esential in transportarea acesteia din alimente in organism. O lipsa de astfel de minerale si vitamine din corp poate duce la o un nivel scazut al energiei.

Asadar, daca te confrunti cu simptomele specifice oboselii de dupa sport, incearca sa aplici cateva din sfaturile de mai sus si iti garantam ca vei avea rezultate imediate!

Text:Petra Murariu-Magureanu

Foto: Shutterstock