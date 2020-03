Cum s-a schimbat viața unui utilizator de scaun rulant în perioada pandemiei de coronavirus

În contextul în care numărul persoanelor afectate de COVID-19 crește de la zi la zi, teama că oricare dintre noi poate fi infectat este tot mai mare. Știm deja că cei care au un risc mai mare de infecție sunt persoanele în vârstă sau cei cu diferite afecțiuni cronice precum boli de inimă, pulmonare, care compromit sistemul imunitar sau diabet zaharat. S-a vorbit destul de puțin însă, de categoria persoanelor cu dizabilități. Sunt ele mai predispuse bolii?

Răspunsul este NU! Persoanele cu dizabilități care nu au condiții de sănătate secundare sau alte complicații medicale nu sunt mai expuse la coronavirus decât alte persoane.

Însă, chiar dacă nu sunt mai predispune, virusul afectează în mod direct modul lor de funcționare. Un număr considerabil de persoane cu dizabilități depinde de alți oameni. Fie că e vorba de aprovizionare, de administrarea sau procurarea unui tratament, de curățarea casei, etc. Iar dacă însoțitorul lor sau persoana care îi ajută în mod normal este afectată, aceștia se vor găsi în imposibilitatea de a face toate aceste lucruri. De aceea, cea mai bună metodă de prevenție pe care o pot lua este să aibă o listă mai lungă de oameni la care pot apela în caz de urgență.

De asemenea, există situații în care persoanele cu dizabilități nu pot lua de unele singure toate măsurile de protecție împotriva infectării cu coronavirus. Și în această situație este necesar să ceară ajutorul unor alte persoane, mai degrabă decât să amâne luarea unor măsuri esențiale precum dezinfecția.

Pentru a înțelege mai bine cum resimte o persoană cu dizabilități această perioadă, am vorbit cu Erika Garnier – utilizatoare de scaun rulant și membră a Fundației Motivation România.

„Cred că trec prin stările prin care trec cei mai mulți oameni în perioada asta, dar încerc să nu mă las pradă panicii sau îngrijorării și să fac cât ține de mine, bucățica mea din tot puzzle-ul pentru prevenirea răspândirii infecției cu coronavirus. Sunt îngrijorată pentru oamenii din jurul meu, mai ales pentru cei care știu că sunt vulnerabili, din cauza complicațiilor medicale pe care deja le au. Respect cât pot indicațiile Organizației Mondiale a Sănătății, ale medicilor, și le dau mai departe, în cercul meu de cunoștințe', spune Erika.

Cum în ultima perioadă, isteria proviziilor a atins culme maxime, oamenii înghesuindu-se și golind rafturile magazinelor, nu am putut să nu ne întrebăm cum afectează asta viața persoanelor ce folosesc un scaun rulant, fiind evident mult mai complicat acum să facă acum rost de alimentele de bază.

„Mi-am propus să mă țin departe de îmbulzeala din magazine în perioada asta. Nu am nevoie de mai multă agitație și nu vreau să transform cumpăratul unei salate într-un război. Mi-am propus să folosesc aplicațiile disponibile și să comand produsele de care am nevoie. Văd că timpul de procesare și de livrare a comenzilor crește, dar vreau să mă organizez ca să nu ajung în situații limită. Mersul în magazin aș vrea să fie ultima variantă la care să recurg. Și dacă va fi nevoie de asta, o să mă înarmez cu răbdare și toleranță, pe lângă toate celelalte măsuri de precauție și voi respecta indicațiile privind accesul, cantitățile și altele. Însă, pe lângă aglomerația din interior și rafturile goale, sunt sigură că și găsirea unui loc de parcare dedicat ar fi o problemă. Asta se întâmplă și în weekend-urile în care nu avem stare de urgență – locurile de parcare dedicate persoanelor cu dizabilități sunt ocupate abuziv de cei care nu înțeleg importanța caracteristicilor speciale pe care aceste locuri le au. Alături de colegii mei de la Motivation, am și lansat o campanie de eliberare a locurilor de parcare dedicate persoanelor cu dizabilități și ocupate abuziv, campania #PeBune?'.

Pe lângă măsurile deja binecunoscute de prevenție împotriva coronavirus, utilizatorii de scaun rulant trebuie să respecte si alte norme, despre care Erika ne povestește pe larg.

„Pe lângă regulile generale, trebuie să ținem cont că scaunul rulant este o extensie a persoanei cu dizabilități care-l folosește. Așa că și el, la fel ca noi înșine, trebuie îngrijit corespunzător și dezinfectat după fiecare deplasare, pentru că roțile intră în contact cu tot felul de suprafețe. Cu atât mai mult trebuie aplicată această măsură acum, având în vedere cât de contagioasă este COVID-19. De asemenea, persoanele cu dizabilități care propulsează scaunul rulant în mod independent, ating inelele de antrenare ale acestuia constant și trebuie să fie cu atât mai mult atente să le dezinfecteze constant. De asemenea, același lucru este valabil și pentru mâini. În plus, nu trebuie să își atingă fața sau alte părți din corp până ce nu și-au dezinfectat mâinile. La fel se întâmplă cu mânerele de împingere, folosite de însoțitori în cazul persoanelor care nu propulsează singure scaunul rulant. Acestea sunt expuse atingerii și de aceea trebuie dezinfectate atent'.

Când vine vorba de autoizolarea pe care toți ar trebui să o facem în această perioada, Erika spune că, din păcate, aceasta nu este o situație tocmai străină pentru persoanele cu dizabilități. Însă, ce este extrem de important de reținut este ca persoanele cu dizabilități să își mărească grupul de suport, să aibă întotdeauna o rezervă în cazul în care persoana care îi ajută in mod normal este afectată de COVID-19.

„În cazul celor cu mobilitatea afectată, lipsa unui scaun rulant potrivit și lipsa de accesibilitate arhitecturală sunt două elemente care încă generează izolare. Știm oameni care folosesc scaune rulante și care de ani întregi nu au coborât de la etajele superioare ale blocurilor în care locuiesc. In plus, sunt oameni cu dizabilități care locuiesc în zone rurale greu accesibile și la care nici ambulanța nu ajunge chiar până în fața casei, la nevoie. Exemplele mele sunt inspirate din realitatea persoanelor care folosesc scaune rulante, dar cu siguranță oamenii cu alte tipuri de dizabilități pot să completeze tabloul. Atitudinile negative încurajează și ele, adesea, autoizolarea, din păcate.

Dincolo de asta, sunt oameni cu dizabilități care se bazează pe ajutorul altor persoane pentru lucruri care țin de autoîngrijire și/ sau de treburile casnice, de aprovizionare etc. Funcționarea lor, traiul de zi cu zi e afectat dacă persoana respectivă (asistentul personal) intră în autoizolare. De aceea, precaut este să aibă o listă de rezervă, să contacteze niște oameni pe care să-i poată aborda, la nevoie'.

Dacă ești utilizator de scaunt rulant și vrei să aflii mai multe detalii despre cum poți face față cu bine acestei perioade, Fundația Motivation pune la dispoziție Telefonul Utilizatorului de Scaun Rulant – 0800.030.762, aplicația MotiActiv, dar și site-ul www.motivation.ro.

