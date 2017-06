Cum poate afecta consumul de alcool creierul

Stim deja ca un pahar de vin sau de bere in fiecare zi/seara este benefic pentru sanatatea noastra – o multime de medici recomanda acest lucru pacientilor lor, pentru a-si imbunatati sistemul imunitar si functiile creierului.

Dar daca nu este asa?

Un nou studiu a avut rezultate surprinzatoare: se pare ca si un consum moderat de alcool ar putea sa ii dauneze creierului tau.

Oamenii de stiinta de la Universitatea Oxford si Universitatea College London au studiat felul in care participantii la studiu au raspuns unor teste pentru functiile creierului si unui RMN, in functie de consumul saptamanal de alcool.

Desi niciun grup de participanti nu consuma alcool peste limita moderatiei, se pare ca cei care beau cel mai mult pe saptamana aveau cel mai mare risc de atrofie hipocampica – o forma de afectiune a creierului care are de-a face cu orientarea in spatiu si care poate fi asociata cu boli ale creierului precum Alzheimer sau dementa.

Si alte studii au aratat ca functiile creierului celor care beau alcool in cantitati mai mari se schimba pe parcursul timpului, insa nu in bine.

Cu toate acestea, in cadrul acestor studii nu se tine cont si de alti factori precum nutritia sau ereditatea. Exista o gramada de alimente, precum cerealele integrale, fructele si legumele, care au aratat ca ajuta creierul sa functioneze mai bine, pentru mai mult timp. Afectiunile creierului nu sunt, oricum, cauzate numai de alcool, ci de mai multi factori, combinati.

Un lucru la care ar trebui sa fii atenta, totusi, este faptul ca s-a demonstrat ca oamenii au tendinta de a-si subestima consumul de alcool. Are legatura cu imaginea de sine si cu nu a-ti dori sa apari intr-un mod neplacut in fata celorlalti. Daca ai grija cat alcool consumi, si sa ai un regim alimentar sanatos, bogat in nutrienti benefici, nu trebuie sa iti faci griji!

Citeste si:

10 vedete care NU consuma alcool

Foto: PR