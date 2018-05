Cum mi-a schimbat Fitbit Versa activitățile zilnice

Noul Fitbit Versa a intrat în viața mea cu puțin timp în urmă când, după doi ani de repaus, am decis că a venit timpul să mă mișc mai mult, să mă tonifiez și să încerc să duc o viață un pic mai sănătoasă. Pentru că activitățile fizice îmi sunt încă limitate (am avut parte de o intervenție chirurgicală în urma căreia mă tot recuperez), opțiunile nu erau multe, așa încât pentru ceva timp am stat să mă întreb ce aș putea face. Am aflat apoi că e ok (ba chiar recomandat) să înot, așa că m-am aventurat într-un bazin semi-olimpic. Și mi-am luat și ceasul cu mine.

Fitbit Versa, multe funcții în puține cuvinte

Să vă spun mai întâi câte ceva despre acest gadget: Fitbit Versa este cea mai nouă lansare a celui mai puternic brand global de dispozitive inteligente pentru monitorizarea sănătății și a activităților fizice. Adică e un dispozitiv smart, care ține pasul cu aproape orice fel de activități fizice ai face, cu ritmul cardiac, cu ciclurile de somn etc. Și mai și oferă, prin aplicația Coach, o mulțime de idei de antrenamente video pe care până și eu le pot face (sinceră să fiu, doar pe unele dintre ele, dar voi ajunge și acolo). Și care arată și foarte bine: are mai multe opțiuni de brățări (eu am ales-o pe cea neagră din silicon) și este plat, elegant și pare durabil. Și are mai multe tipuri de afișaj – dintr-un motiv complet subiectiv eu am ales Backdated, care mi se pare cool și neîncărcată de prea multe informații pe care, oricum, le regăsesc odată ce încep să navighez prin meniu.

Ce mai e de știut despre ceasul Fitbit Versa este că e mai prieten cu sistemul Android decât cu iOS – cei din Android pot răspunde la mesajele primite pe telefon, în WhatsApp sau Facebook Messenger – dar nu am simțit vreo clipă nevoia aceasta, deci nu m-a incomodat în nici un fel faptul că sunt o vajnică utilizatoare de iOS. Cu care, oricum, ceasul este compatibil.

Cum nu mai purtasem până acum un astfel de dispozitiv, mi-a fost teamă, atunci când l-am luat la testat, că nu mă voi descurca prea bine cu el. Dar trebuie să zic că, după descărcarea aplicației Fitbit pe telefon, nu mi-a mai rămas nimic neclar. Practic, cu cât Fitbit Versa știe mai multe despre tine, despre țelurile tale în materie de sănătate și despre obiceiurile tale, cu atât e mai simplu să îți spună să te ții de treabă și să te motiveze.

Ce îmi place la Fitbit Versa

Un lucru care mi s-a părut simpatic de la bun început a fost platforma pentru monitorizarea sănătății feminine, adică o aplicație care adună datele pe care eu i le furnizez despre ciclul menstrual, cu zilele aferente, cu simptome și indispoziții și bătăi de cap și tot ce mai ține de asta. Iar asta este o funcționalitate utilă atunci când încerci să concepi (nu e cazul), dar și când, pur și simplu, vrei să fii la curent cu felul în care îți funcționează corpul. Pentru că, trebuie să recunosc, deși nu simt că îmi e utilă informația că mai am șase zile de fertilitate la cote maxime luna aceasta, mă încântă ideea că, peste 18 zile, voi fi anunțată și pregătită când mă va lovi, din nou, menstruația.

Apoi, a fost vorba de chestiunile zilnice. Și aici chiar am simțit că ceasul mă ajută. Cum ziceam, nu am mai făcut de multă vreme mișcare în adevăratul sens al cuvântului, așa că mi-am setat scopuri modeste, deci tangibile. Și nici nu pot să zic că de motivată am devenit de primul Boat Shoe, primit drept trofeu când mi-am făcut numărul de pași, chiar din prima zi de utilizare. Și cât de tare m-a convins asta să mă plimb încă mai mult, ba chiar să urc și niște scări suplimentare, astfel încât să mă pot lăuda acum cu The Happy Hill și cu Trainers Badge, pe care le-am obținut în a treia zi.

Numai ideea că într-un loc sunt adunate toate isprăvile pe care le fac într-o zi m-a determinat să fiu un pic mai activă (nu mult, dar am încercat să cobor din tramvai cu o stație mai devreme, în încercarea de a-mi spori eforturile, și alte mici inițiative de felul acesta), iar acesta este, fără urmă de îndoială, un lucru bun.

Ce m-a descumpănit un pic a fost faptul că mi-am dat seama că dorm foarte prost, lucru pe care îl pun exclusiv pe seama pisicilor mele. Dar ideea e că Fitbit Versa îți spune cu acuratețe cât timp ai petrecut dormind adânc, cât ai fost în REM și cât ai dormit ușor, dar și de câte ori te-ai trezit peste noapte. Și, aflând cât timp îmi petrec trează noapte de noapte (deși nu îmi amintesc dimineața aceste episoade), m-am îngrijorat puțin. Și mi-am promis să restricționez accesul pisicilor în dormitor. Și iată că și viețile lor vor fi influențate de Fitbit, dar mă tem că nu în sensul pe care și l-ar fi dorit.

Un alt lucru care m-a bucurat a fost durata de viață a bateriei. Căci dacă am grijă să îmi încarc telefonul de câteva ori pe zi (dezavantajele meseriei!), Fitbit-ul a dat semne de descărcare de abia după patru zile de utilizare intensă. Ah, și faptul că este rezistent la apă până la 50 de metri adâncime – ceea ce s-a dovedit extrem de util la bazin, unde, încet-încet, am devenit din ce în ce mai motivată să merg mai departe.

Una peste alta, testarea noului Fitbit Versa a fost o plăcere. În primul rând, pentru că e destul de puțin intruziv – alarmele sunt doar niște vibrații pe care le poți ignora sau nu, datele personale pot fi private sau nu. Dar în al doilea rând (și mult mai important), pentru că m-a făcut să mă mișc. Da, chiar și în momentele în care, în predare la birou, Fitbit mă anunța că mai am zece minute să îmi completez numărul de pași, ceea ce aproape invariabil mă motiva să mă ridic de la birou și să mă deplasez până la colegele care stau ceva mai departe, să le întreb de sănătate. Acum, că știu că mă ocup de a mea. Și acum mă scuzați, am de completat un număr de pași.

Ceasul inteligent Fitbit Versa va putea fi achiziționat din oferta magazinelor eMAG, Orange, Altex, Flanco, Vodafone și Evomag.ro, cu prețul de 199,95 euro.

