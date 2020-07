Cum a ajuns România pe primul loc în UE la noi cazuri de coronavirus? Explicațiile lui Raed Arafat

Primul loc în UE în privința noilor cazuri de coronavirus a fost ocupat în ultima perioadă de România, după ce țara noastră a înregistrat joi un număr record de 777 de cazuri. Acesta este cel mai mare număr de infectări depistate zilnic de la începutul epidemiei și până acum.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a explicat în cadrul emisiunii Sinteza zilei de la Antena 3 cum a ajuns România să aibă un număr record de infectări cu coronavirus. Potrivit declarațiilor făcute de Raed Arafat, ar fi vorba despre un cumul de factori printre care și o relaxare prea mare a unei părți a populației.

„De ce să ne ascundem după deget – am început bine, am luat măsuri care pe unele părți erau mai bune, pe altele erau mai relaxate decât ale altora, noi nu am închis șantiere. Sunt țări care s-au închis total, noi nu ne-am închis total.

Am început să scădem, am început să vedem clar că ieșim din situație, înainte să ajungem la mal s-a intensificat mesajul că totuși nu este bine ce a fost, că nu trebuia să se ia aceste măsuri, mesajul negațional, au început să apară unii și alții care au spus că COVID este o farsă, s-a redus încrederea populației, s-au luat măsurile de relaxare, populației i s-a cerut să respecte niște măsuri. Acestea au fost încet-încet lăsate deoparte de o parte din populație și vedem ce se întâmplă”, a spus Raed Arafat la Antena 3.

Pe fondul numărului mare de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, autoritățile iau în calcul introducerea unor noi restricții. Acest aspect a fost confirmat și de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, în cadrul unui interviu acordat Digi24. Secretarul de stat a ținut însă să precizeze că aceste restricții vor viza doar anumite zone, nu întreaga țară.

„Știți care este treaba? Nu știu dacă mai e posibil să spuneți Stop la mare! acum. În primul rând, nici legislația nu permite acest lucru. Nu mai avem”, a declarat Raed Arafat atunci când a fost întrebat dacă autoritățile ar putea să spună „stop la mare' sau la munte, pentru a limita răspândirea comunitară a coronavirusului, referindu-se la măsurile din timpul stării de urgență, când deplasările între localități au fost limitate.

„Singura chestie este să te duci înapoi să pui restricții. Restricții se pot pune. Poate nu național. Și trebuie, la un moment, să vedem cum evoluează și s-ar putea să ajungem să avem nevoie să aplicăm restricții zonale, locale, în anumite zone. Deci, este posibil”, a confirmat la Digi24 șeful DSU.

Impunerea acestor restriții va depinde însă de numărul de noi cazuri de persoane diagnosticate cu coronavirus, dar și de apariția unor posibile focare de infectare COVID-19. „Acum, să vin să mă pronunț pe această chestie, cu marea sau cu muntele sau cu altele, n-am să o fac. N-am decât un singur lucru să spun: atenție, pentru că dacă situația se agravează și unele zone, în care creșterea este mult mai mare decât în altele, este posibil ca anumite zone să ajungă să fie izolate”, a mai precizat Raed Arafat.

El a reamintit că în prezent „avem un număr foarte mare de cazuri continuu” în cinci „puncte fierbinți” – București, Argeș, Prahova, Brașov, Dâmbovița, la care se adaugă Galați. „Dacă continuă această creștere, dacă continuă situația așa, este posibil să se ia anumite măsuri, pe alocuri, pe anumite zone. Asta nu s-a discutat, dar normal că trebuie discutat și în cadrul Grupului tehnico-științific, și la toate nivelurile, ca să se vadă de fapt ce trebuie făcut pentru a opri răspândirea mai departe”, a declarat Raed Arafat la Digi24.

Foto: Hepta

