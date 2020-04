Socrul bloggeriței Ioana Macoveiciuc (Prințesa Urbană) este internat la Suceava în stare gravă, dar nimeni nu îl tratează

Ioana Macoveiciuc, cunoscută în mediul online pentru blogul Prințesa Urbană, a scris într-o postare pe Facebook despre starea disperată în care se află socrul ei, internat la spitalul din Suceava cu pneumonie. Deși condiția sa medicală este una gravă, nimeni nu i-a acordat până acum atenție, spune ea.

„Tatăl soțului meu este internat de ieri la Suceava. Este în stare gravă, pneumonie, respiră foarte greu, este diabetic, nu vede. La ora 8 PM respira atât de greu încât nu putea vorbi. Face febră și atacuri de panică, acuză dureri în dreptul inimii. În 24 de ore nu l-a văzut niciun medic. Nu a fost testat. Ştim de la el, am vorbit cu el constant pâna astă seară la 8. Nu este dus la dializă, deși viața lui depinde de dializă făcută la 3 zile. Azi s-a încheiat a patra zi. Nu i se ia glicemia, nu i se oferă tratament. Cei care ne-au răspuns la telefon mint. Ba că a fost dus la dializă (nu a fost), ba că a fost văzut de medic (nu a fost văzut). Ştim de la el, povestește Prințesa Urbană în postare.

Aceasta mai spune că nimeni nu i-a răspuns la telefon timp de patru ore și că nu știe nimic despre ce ar trebui făcut. „De ce l-au mai internat, dacă nu îl izolează (e în salon cu alții), nu îl tratează, nu îl testează, ba îl mai și privează de tratamentul și procedurile care îl țin în viață? Cine ia aceste decizii? Nu avem informații. Ce pare acum este că nu are nicio șansă. Soția lui, contact direct, nu reușește să dea de nimeni de la DSP să ceară să fie testată. Are și ea febră, e izolată la domiciliu. Iar când aud la TV că situația e sub control, că avem de toate, mă sufoc. Spuneți-mi voi, cum îl salvăm pe acest om? Pe ceilalți oameni în aceeași situație? De ce nu vorbesc acești oameni? De ce nu cer ajutor? De ce nu ne spun, măcar: Băi oameni, nu avem locuri la ventilatoare, e nasol.

Astăzi, la începutul zilei, Ioana Macoveiciuc a revenit cu o postare pe Facebook în care dă detalii despre soarta socrului ei. În urma primei postări, a fost contactată de mulți jurnaliști. „Tatăl soțului a reușit să treacă peste noapte, la ora 2 a fost văzut de un medic care i-a luat glicemia și i-a făcut insulina, a primit și o cană cu ceai și o felie de pâine. Este în continuare slăbit și nu respiră bine, însă nu este mai rău. A vorbit soacra mea cu el la telefon. Ea este acasă, face în continuare febră moderată și a început să tușească. Amândoi par a avea COVID, însă nu au fost testați încă. Nu am reușit să aflu informații despre ceilalți pacienți din salon, știu că doi nu se pot mișca, nu știu care este starea lor, din păcate, povestește aceasta.

Foto: Facebook Prințesa Urbană

