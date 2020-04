Pink a dezvăluit că a fost infectată cu coronavirus

Pink a mărturisit pe contul ei de Instagram faptul că în urmă cu două săptămâni, ea a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Acum însă, după ce a refăcut testele, rezultatele au fost negative.

„În urmă cu două săptămâni, eu și fiul meu în vârstă de trei ani, Jameson, prezentam simptome specifice infecției cu coronavirus. Din fericire, medicul nostru de familie a avut acces la teste, iar eu am fost depistată pozitiv. Familia mea deja se izolase și am continuat să facem asta în următoarele două săptămâni respectând instrucțiunile medicului nostru. Acum câteva zile, am fost din nou testată și rezultatele au fost negative”, a scris cântăreața.

Pink a criticat destul de dur autoritățile pentru faptul că testarea nu este accesibilă tuturor cetățenilor. „Este un eșec al guvernului nostru de a nu face testarea accesibilă. Această boală este gravă și reală. Oamenii trebuie să știe că afectează tinerii și bătrânii, sănătoşi şi nesănătoşi, bogaţi şi săraci şi trebuie să facem testarea gratuită şi accesibilă la scară largă pentru a ne proteja copiii, familiile, prietenii şi comunităţile noastre”, a adăugat Pink.

De asemenea, Pink a mai spus și că va dona bani pentru lupta împotriva coronavirusului. „Pentru efortul specialiștilor din domeniul sănătății care sunt în prima linie, donez 500.000 de dolari pentru Temple University Hospital Emergency Fund din Philadelphia, în onoarea mamei mele, Judy Moore, care a lucrat acolo timp de 18 ani în cardiomiopatie și la centrul pentru transplant de inimă. În plus, donez și 500.000 de dolari fondului de urgenţă iniţiat de primarul din Los Angeles. Mulțumim tuturor specialiștilor din sănătate și al tuturor celor care muncesc atât de mult pentru a-i proteja pe cei dragi. Sunteți eroii noștri. Următoarele două săptămâni sunt cruciale: vă rugăm să stați acasă.”

Citește și:

Designerul italian Sergio Rossi a murit în urma complicațiilor cauzate de infecția cu coronavirus

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro