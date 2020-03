Copiii și coronavirus: tot ce trebuie să știi despre cum sunt afectați cei mici de acest virus

În urma pandemiei de coronavirus care a creat panica în întreaga lume, apar tot mai multe întrebări privind modul în care acest virus ar putea afecta copiii. Pe măsură ce cazurile de COVID-19 cresc la nivel mondial, părinții încearcă să își ferească pe cât pot copiii de acest virus. Însă, copiii sunt un grup vulnerabil în contextul pandemiei de coronavirus? Iată ce ar trebui să știi.

Copiii pot fi infectați cu coronavirus?

Răspunsul este da. Ei pot fi infectați cu coronavirus și pot transmite mai departe virusul, chiar dacă în faza inițială ei nu prezintă simptome. Din acest motiv este important ca ei să se izoleze la domiciliu și să se spele cât mai des pe mâini.

Cum poate afecta coronavirusul un copil?

Simptomele la un copil pot fi mult mai ușoare față de un adult, dar impactul depinde de vârsta acestuia. O mare parte din cercetările pe care le avem la dispoziție astăzi sunt bazate pe rapoartele din China, acolo de unde a pornit această pandemie. 2,4% din totalul cazurilor identificate au fost la copiii sub 19 ani. Dintre aceștia, 2,5% au prezentat simptome severe.

De ce coronavirusul afectează copiii în mod diferit?

Doctorul Jay C Butler, director adjunct la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor ,a declarat în cadrul unei transmisiuni în direct pentru Journal of the American Medical faptul că: „Fenomenul este foarte important, dar mecanismele sale sunt cu adevărat necunoscute.”

Persoanele de peste 60 de ani și care au alte boli rămân cele mai vulnerabile. Iar aici putem include persoanele cu afecțiuni precum hipertensiune arterială, diabet, cancer, boli cardiovasculare și afecțiuni respiratorii cronice, conform Organizației Mondiale a Sănătății.

Dacă un copil suferă de o boală, ar trebui să ne îngrijorăm și mai mult?

Afecțiunile respiratorii, cum ar fi astmul, duc adesea la cazuri mai grave de boli virale, precum gripa. Dar coronavirusul este încă necunoscut și nu se știe dacă va afecta mai mult copiii care au astm. În același timp, nu există încă dovezi despre cum coronavirusul ar putea afecta mai mult copiii cu diabet, însă pentru adulți reprezintă un factor de risc. Experții de la Universitatea Johns Hopkins avertizează părinții să fie vigilenți.

Ar trebui feriți copiii de locurile aglomerate?

Fără îndoială, aceștia ar trebui să stea acasă pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Izolarea socială îi poate afecta pe cei mici, și nu numai, iar părinții resimt acest lucru. Însă, există nenumărate variante pentru ca ei să treacă mai ușor peste izolarea la domiciliu, cum ar fi să încerce diverse jocuri cu ei, să le citească sau chiar să încerce un curs disponibil online.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro