Cea de-a treia ediție a Conferinței Naționale de Oncologie în Practică Medicală are loc între 21-23 martie, la București

În România, numărul persoanelor care se confruntă cu această boală creşte tot mai mult de la an la an. Cercetările arată că afecțiunile oncologice constituie a doua cauză de mortalitate in România, după cele cardiovasculare. Conform celor mai recente studii, incidența cancerului în țara noastră este mai mare cu aproximativ 9.000 de cazuri noi în 2018, faţă de 2008. Conform Globocan, 83.461 de români s-au îmbolnăvit de o formă de cancer. De asemenea, cancerul a provocat 50.902 de decese într-un singur an. Pe primele locuri în ceea ce privește incidența se află cancerul pulmonar, colorectal, de sân și cel de prostată. Reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii estimează că în România, numărul deceselor din cauza bolilor oncologice va ajunge în anul 2040, la aproape 60.000.

De multe ori, boala este descoperită mult prea târziu, într-o fază terminală, când nu se mai pot face multe lucruri. Lipsa unor programe de screening facilitate de către stat, accesul limitat la terapii și la investigații, numărul prea mic de medici oncologi sunt printre cauzele principale ale mortalității ridicate provocate de cancer.

De accea, pentru a trage un semnal de alarmă în această privință și pentru a vorbi despre cele mai noi studii și tratamente în domeniu, sute de medici din specialitățile implicate în patologia oncologică se reunesc la București în lupta impotriva cancerului.

Conferinta care se va desfasura pe durata a trei zile, cuprinde atât sesiuni științifice generale, cât și sesiuni pe specialități medicale. Aceasta aduce la zi metodele de prevenție și depistare precoce, dezbateri și studii privind tratamentele actuale, ghiduri și protocoale ce stau la baza activității medicului.

Totodata aduce laolaltă specialiști din domeniile medicale implicate în patologia oncologică, pentru a discuta noutățile din prevenția, depistarea precoce a cancerului, precum și un up-to-date terapeutic.

Participanții au ocazia realizării unui schimb de cunoștințe cu specialiști și practicieni din domeniu, conferința având și caracter de curs cu dezbateri interactive-interdisciplinare pe marginea subiectelor incluse în programul științific.

Câteva sute de medici din specialitățile implicate în patologia oncologică sunt așteptați la București la cea de-a 3-a ediție a Conferinței Nationale de Oncologie in Practica Medicala 2019, eveniment organizat de Societatea Academică de Medicină a Familiei și Societatile Oncologice din Romania, în perioada 21-23 martie, la Crystal Palace Ballrooms, București.

Printre medicii de specialitate se numără

Prof. Dr. Adrian RESTIAN – Președinte SAMF.

Prof. Dr. Dumitru MATEI – Președinte Executiv SAMF UMF “Carol Davila” , București.

Prof. Dr. Ufuk ABACIOGLU – Specialist în radioterapie, Spitalul Acibaderm Atakent, Istanbul.

Prof. Dr. Mustafa BOZKURT – Specialist în oncologie medical, Spitalul Acibadem Atakent, Istanbul.

Prof. Dr. Bob DJAVAN – Professor of Urology, University of Vienna and New York University (NYU).

Prof. Dr. Saadetin ESKICORAPCI – Specialist în chirurgie urooncologica, Spitalul Acibadem Atakent, Istanbul.

Conferinţa de anul acesta va insista asupra mijloacelor de prevenție dar, mai ales, asupra colaborării în timp util cu specialiştii de profil, în lupta împotriva cancerului.

Printre subiectele abordate se numără:

De la mutații genetice la mutații epigenetice;

Terapia biologică;

Cum sună viitorul?

Chirurgia robotică în cancer;

Abordarea paliativă hi-touch în era hi-tech,

Screening-ul și depistarea precoce a cancerului: up-to-date, noutăți și tendințe internaționale; Excesul ponderal și riscul oncologic asociat;

Limbajul alinării la pacienții cu cancer;

Metode și tehnici originale ale medicinei integrative ;

Neurochirurgie prin “gaura cheii”.

