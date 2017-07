Cele mai utile aplicatii pentru monitorizarea perioadei de sarcina

Esti insarcinata si vrei sa te monitorizezi? Tehnologia te ajuta mai mult ca niciodata, asa ca descopera cateva dintre cele mai utile aplicatii pentru lunile de sarcina.

Cele noua luni de sarcina sunt pline de emotii dintre cele mai frumoase, dar si de multe aspecte necunoscute pana acum. Ei bine, odata cu evolutia tehnologiei si cu explozia aplicatiilor pentru telefoanele inteligente, acest aspect al vietii nu a ramas neexplorat, acum existand numeroase aplicatii utile pentru monitorizarea perioadei de sarcina.

Iata care sunt cateva dintre cele mai utile aplicatii pentru monitorizarea fiecarui moment important din cele noua luni de sarcina:

BabyBump Pro with baby names

BabyBump iti ofera acces la anumite forumuri, pentru ca tu sa iti poti impartasi experienta si pentru a obtine sfaturi din partea altor viitoare mame. O functie interesanta si haioasa este posibilitatea de a afla lucruri despre posibile nume pentru cel mic. De asemenea, aplicatia iti permite sa urmaresti cu atentie lucruri precum numarul de impunsaturi din partea bebelusului, kilogramele acumulate, vizitele la doctor sau durata si frecventa contractiilor. BabyBump Pro este disponibila gratuit pentru Android si iOS.

Pregnancy+

O alta aplicatie buna, Pregnancy+, iti permite sa iti sincronizezi informatia legata de starea sanatatii cu datele obtinute prin aplicatia Health, posibila pe Apple. Pregnancy+ se bucura de mai multa versatilitate, deoarece poate fi personalizata pentru viitorul tata, bunici sau pentru orice alt membru al familiei. Aplicatia dispune de calendar pentru notarea tuturor momentelor importante, de un calculator pentru monitorizarea loviturilor in burtica, de sugestii de nume si de alte detalii care te ajuta sa urmaresti evolutia sarcinii, zi de zi. Pregnancy+ poate fi descarcata gratuit din magazinele App Store si Google Play.

Pregnancy Exercise – Weekly workout

Exercitiile fizice sunt importante pe durata celor noua luni de sarcina, dar acestea trebuie efectuate cu atentie si doar dupa acordul medicului. Daca sarcina iti permite sa faci sport, te indemnam sa incerci Pregnancy Exercise, o aplicatie pentru telefonul mobil care iti ofera seturi de antrenamente fizice potrivite pentru fiecare saptamana de sarcina. Exercitiile imbina elemente din zona Pilates, Yoga si exercitii de intarire a muschilor pentru a sarcina si nastere cat mai usoara, toate putand fi efectuate in confortul propriei case. Pregnancy Exercise este disponibila pe App Store, gratuit.

What to expect

Aceasta aplicatie a fost inspirata de cartea de succes What to expect when you’re expecting si poate fi descarcata gratuit. Te ajuta sa iti calculezi termenul, iti ofera poze pentru ca tu sa iti imaginezi cum arata bebelusul tau si iti pune la dispozitie trucuri pentru a naviga cu brio cele noua luni de asteptare.

Who’s your Daddy?

Si pentru ca sarcina este un eveniment important nu doar pentru viitoarele mame, dar si pentru tatici, aplicatia Who’s your daddy este una mai complexa si foarte populara, utila ambilor parinti. De exemplu, platforma ofera sfaturi zilnice (unele sunt chiar pline de umor!), o cronologie a tuturor momentelor importante si functii utile, precum un cronometru pentru contractii sau un checklist al valizei pentru spital. In plus, intreg continutul poate fi personalizat! Aplicatia poate fi descarcata din App Store, pentru $2,99.

Foto: Imaxtree