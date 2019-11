Cele mai sănătoase alimente pe care trebuie să le consumi dacă vrei să iei în greutate

Dacă ai un metabolism rapid, probabil îți este dificil să acumulezi și să păstrezi un anumit număr de kilograme. Pentru persoanele care se confruntă cu această poate fi frustrant, deoarece la mijloc s-ar putea să existe și câteva probleme de sănătate.

Dacă medicul ți-a recomandat să te îngrași câteva kilograme sau pur și simplu simți că trebuie să iei în greutate pentru a-ți dezvolta mai ușor masa musculară, este indicat să ai grijă la alimentele pe care le consumi. Doar pentru că vrei să te îngrași nu înseamnă că este în regulă să consumi junk food, dulciuri sau multe alimente procesate, deoarece în această situație nu vei face altceva decât să te expui riscului de a dezvolta alte probleme de sănătate.

Încearcă să consumi aceste preparate dacă vrei să iei în greutate cât de mai repede.

1. Ciocolată neagră

Dacă iubești dulciurile, însă ești conștientă că zahărul în exces are efecte negative, este bine să consumi ciocolată neagră. Are multe calorii, însă are și numeroase beneficii pentru sănătatea ta. Conține antioxidanți, micronutrienți, fibre și magneziu. O ciocolată neagră are în jur de 600 de calorii.

2. Fructe uscate

Frunctele confiate au un număr ridicat de calorii, însă și de zahăr, lucru mai puțin recomandat. Cel mai bine este să alegi fructe uscate, deshidratate, care au în continuare nutrienți. Le poți adăuga în iaurt sau le poți consuma alături de diferite alune, fiind o idee perfectă de gustare.

3. Avocado

De pe această listă nu putea lipsi alimentul preferat de toate vedetele de la Hollywood. Este bogat în grăsimi sănătoase, așadar te poate ajuta să te îngrași. În plus, are și vitamine și minerale, dar un avocado mai are are aproape 300 de calorii. Fie că prepari guacamole, fie că îl adaugi în salată, este un alimente recomandat oricărei persoane.

4. Pâine din cereale integrale

Cerealele integrale nu trebuie să îți lipsească din alimentație fie că vrei să slăbești sau să te îngrași. Au un rol important în funcționarea optimă a organismului, așadar este bine să le consumi zilnic. Pentru mai multe calorii alege pâinea care conține și diferite tipuri de semințe.

5. Nuci și diferite unturi din alune

Nucile și alunele reprezintă o gustare perfectă pentru cei care vor să ia în greutate. Sunt bogate în calorii și proteine, 10 alune având aproape 15 grame de grăsime. Dacă ai un blender foarte bun poți încerca să îți prepari singură unt de arahide, care poate fi adăugat în diferite amestecuri.

6. Uleiuri

Dacă vrei să te îngrași poți adăuga în alimentația ta mai multe uleiuri. Poți face un dressing pentru salate pentru un plus de calorii. Cele mai recomandate uleiuri sunt uleiul de măsline, cel de semințe de struguri, de cocos și de avocado.

7. Suplimente de proteine

Suplimentele alimentare pot fi foarte utile dacă vrei să te îngrași. Proteinele din zer sunt folosite de obicei de atleți pentru a crește mai ușor masa musculară. Aceste produse conțin diferiți amino acizi care ajută la dezvoltarea rapidă a mușchilor.

8. Alimente bogate în amidon

Alimentele bogate în amidon sunt o altă variantă prin care poți crește cantitatea de calorii. Consumă cartofi, quinoa, porumb, dovleac, fulgi de ovăz. Aceste alimente conțin și nutrienți și fibre, care ajută la creșterea nivelului de glicogen, o sursă de energie pentru organism.

