Cele 3 deficiente care pot explica de ce te simti atat de obosita

Simptome: Oboseala si anxietate

Deficienta: Vitamina B12

Cel mai important semn al unei deficiente de vitamina B12 este oboseala, in ciuda faptului ca dormi suficient. In afara faptului ca esti anormal de obosita, muschii tai vor fi si ei slabi si obositi. O deficienta de vitamina B12 poate avea ca rezultat, de asemenea, si modificari ale dispozitiei sau o sensibilitate emotionala crescuta, posibil chiar ducand la depresie sau anxietate.

Acest lucru este cauzat de faptul ca vitamina B12 este implicata in sinteza substantelor chimice din creier, cum ar fi serotonina si dopamina, care ajuta la reglarea starii de spirit. Asadar, daca ai momente in care incepi sa plangi fara niciun motiv sau te simti brusc nervoasa, iar in mod normal nu ai fi reactionat asa, atunci este posibil ca vitamina B12 sa fie solutia catre o stare mai buna.

Alimente bogate in vitamina B12: macrou, sardine, somon, branza feta, carne de vita si oua.

Simptome: Pierderea apetitului si greata

Deficienta: Magneziu

Dupa cum bine stim, magneziul este un mineral, insa acesta este esential in producerea multor alte substante nutritive si minerale, precum calciul si vitamina D. Magneziul este foarte important pentru transformarea alimentelor in energie, precum si pentru bunastarea metabolismului si mentinerea oaselor puternice. Deficientele de magneziu nu sunt foarte comune, deoarece organismul nostru stie exact de ce anume are nevoie si cat, insa exista unele cauze precum dezechilibrul hormonal, consumul excesiv de alcool, boala Crohn, diabetul de tip 2, osteoporoza.

Alimente bogate in magneziu: spanac, iaurt, seminte de dovleac, fasole neagra, avocado si smochine.

Simptome: Sangerari si vanatai excesive

Deficienta: Vitamina K

Daca ai sangerari nazale in mod regulat sau gingiile iti sangereaza de fiecare data cand te speli pe dinti, este posibil sa ai o deficienta de vitamina K. Aceasta vitamina este esentiala pentru oase sanatoase si pentru coagularea sangelui, deci daca organismul tau nu produce in mod suficient aceasta vitamina sau nu ai o dieta sanatoasa si echilibrata, atunci acest lucru poate cauza faptul ca vitamina K va activa proteina care este responsabila pentru formarea cheagurilor de sange.

Alimente bogate in vitamina K: boabe de soia, boabe de soia fermentate, varza, varza de Bruxelles, prune si castraveti.

Cel mai bun mod prin care poti fi sigura daca ai sau nu o deficienta de vitamine sau minerale este printr-un test de sange. Daca simptomele nu se imbunatatesc, ia in considerare consultarea unui medic specialist.

