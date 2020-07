Ce spune Raed Arafat despre reintroducerea stării de urgență în România

Grupul de Comunicare Strategică a raportat astăzi 1.119 de noi infecții cu coronavirus și 22 de decese în ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare număr de infectări depistate zilnic de la începutul pandemiei. România a înregistrat ieri un alt număr record de cazuri de coronavirus, mai exact 1.112.

În acest context, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a vorbit la Antena 3 despre posibilitatea ca în Româia să fie din nou introdusă starea de urgență. „Criteriul enunțat exemplificativ pentru reintrarea în Stare de Urgență (10.000 de cazuri în 5 zile) ar fi îndeplinit între 1 și 3 august.”

Raed Arafat a explicat faptul că în ceea ce privește unele zone din România, situația nu este sub control, drept urmare în două localități s-a introdus carantina. „Situaţia nu putem să spunem că este controlată, mai ales în unele zone ale României. Creșterea cazurilor şi creşterea semnificativă zilnică… Aceste creşteri arată că avem o creştere serioasă, din punct de vedere al răspândirii. Clar că avem o răspândire care, în acest moment, nu este nici în platou, nici în scădere. Deci, dacă este în continuă creştere, clar că situaţia nu este sub control”, a adăugat Raed Arafat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a anunțat recent și faptul că în spitalele Covid din capitală nu mai sunt locuri pentru pacienții simptomatici.

„Dacă în fiecare zi apar 1.000 de cazuri, practic, arată că 5% dintre ei în următoarele zile, vor intra în Terapie Intensivă. 20 – 30 % vor avea nevoie de asistenţă serioasă medicală, aproape de Terapie Intensivă şi atunci este clar că este nevoie să luăm măsuri. Am fost sunaţi că nu mai sunt locuri să interneze simptomatici, deci nu vorbim de altceva. Azi noapte, am fost sunat de domnul profesor Cercel, de domnul secretar de stat Moldovan, care a fost şi el sunat că nu sunt locuri şi am fost sunat de Serviciul de Ambulanţă, că nu sunt locuri, că Ambulanţele nu pot descărca pacienţii că nu sunt locuri pentru Covid că nu poţi să îi duci oriunde. Şi atunci, după o discuţie cu domnul ministru Tătaru, cu primul ministru, cu ministrul Bode, decizia a fost „Hai să găsim încă două spitale”, a mai spus Raed Arafat pentru sursa mai sus citată, potrivit G4Media.

În urmă cu o săptămână, Raed Arafat a explicat în cadrul emisiunii Sinteza zilei de la Antena 3 cum a ajuns România să aibă un număr record de infectări cu coronavirus. Potrivit declarațiilor făcute de Raed Arafat, ar fi vorba despre un cumul de factori printre care și o relaxare prea mare a unei părți a populației.

