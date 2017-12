Ce se poate intampla daca pierzi rapid prea mult in greutate

Acestea fiind spuse, este important sa urmaresti cu atentie cate kilograme dai jos saptamanal si ce anume trebuie sa faci pentru a atinge rezultatele dorite.

Daca alegi o dieta extrema, este foarte posibil sa ii faci un mare deserviciu organismului tau; te poate face sa renunti foarte repede si poti lua in greutate chiar mai multe kilograme decat aveai initial.

Daca te intrebai ce se poate intampla daca scadem brusc in greutate, avem o explicatie. Totodata, ti-am pregatit si cateva sfaturi care te-ar putea ajuta sa scapi intr-un mod sanatos de kilogramele in plus.

Cate kilograme este in regula sa pierdem?

Cel mai recomandat este sa pierdem intre cinci si zece procente din masa corporala in decursul unei perioada de trei luni.

Tot ce depaseste zece procente din masa corporala, ne poate expune la numeroase probleme de sanatate. De asemenea, monitorizarea saptamanala a greutatii nu este suficient de relevanta, si ca cel mai bine ar fi sa ne ghidam dupa acea perioada de trei luni.

Ce se intampla daca pierdem prea mult in greutate?

Se pare ca exista foarte multe efecte adverse care se pot intampla atunci cand slabim prea mult si dintr-o data. Corpul tau poate experimenta senzatii neplacute ca diareea, constipatia sau durerea abdominala. Acest lucru se intampla din cauza faptului ca intestinele noastre sunt obisnuite cu o anumita cantitate de mancare, si aceste schimbari radicale ne pot afecta sanatatea.

De asemenea, puteti sa simtiti si dureri de cap si de stomac. In cele mai multe cazuri, malnutritia poate cauza ameteli, diminuarea energiei si inflamarea anumitor parti ale corpului. Pentru a evita aceste capcane, trebuie sa ne informam foarte bine inainte sa incepem o dieta si sa investigam atent ce tip de regim alimentar ni se potriveste.

Odata inceput regimul, fii atenta la modul in care reactioneaza corpul tau. Tine-l sub observatie. Daca te simti lipsita de energie in permanenta, incearca sa adaugi in meniul tau mai multi carbohidrati.

Nu in ultimul rand, aminteste-ti ca greutatea ta poate varia in functie de momentul in care te cantaresti. De asemenea, greutatea ta este influentata si de cat de stresata esti, cat de bine te odihnesti, nu numai de ce alimente consumi.

Este bine ca greutatea corpului tau sa fie ideala, dar acest lucru nu poate fi obtinut de la o zi la alta, pentru ca aceasta poate fluctua si in functie de factorii externi, cum ar fi temperatura sau exercitiile fizice, si nu numai de regimul alimentar pe care il urmezi.

