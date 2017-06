Ce se intampla cu organismul tau, dupa ce renunti la fumat

Daca analizam schimbarile care apar in corp in mod cronologic dupa ce renunti la fumat, vom vedea ca beneficiile vor aparea mult mai repede decat majoritatea oamenilor se asteapta. Bunastarea sanatatii incepe sa se vada chiar din prima ora dupa ce a fost fumata ultima tigara si continua sa creasca.

Iata si cateva trucuri cheie pentru renuntarea la fumat:

1. Renuntarea la fumat inseamna intreruperea ciclului dependentei si esentiala reconectare a creierului de a inceta in a-si mai dori cantitatea de nicotina.

2. Pentru a avea succes in aceasta misiune, fumatorii care vor sa renunte trebuie sa aiba neaparat un plan pentru a face fata poftelor.

3. Beneficiile vor aparea chiar dupa o ora dupa ce a fost fumata ultima tigara.

4. Cu cat mai repede un fumator renunta la acest obicei, cu atat mai repede ei vor reduce riscul cancerului, bolilor de inima sau de la plamani si alte probleme aparute in urma fumatului.

Ce se intampla, de fapt, cu organismul tau, dupa ce renunti la fumat – in mod cronologic

Aproape imediat dupa terminarea ultimei tigari, bataile inimii si presiunea sangelui se intorc la modul normal de functionare. Beneficiile se intampla aproape instant, iar din momentul in care o persoana inceteaza acest obicei, corpul incepe sa isi revina prin urmatoare modalitati:

Dupa numai o ora

In numai 20 de minute dupa ce renunti la fumat, bataile inimii revin la un ritm normal. Presiunea sangelui la fel incepe sa scada si circulatia acestuia incepe sa se imbunatateasca.

Dupa 12 ore

Tigarile contin foarte mult toxine deja cunoscute precum monoxid de carbon, un gaz prezent in fumul de tigara. Acesta poate fi foarte daunator sau chiar fatal in doze foarte mari si opreste oxigenul din a intra in plamani si a fi absorbit de sange. Atunci cand este inhalat in doze mari intr-un timp foarte scurt, sufocarea poate aparea din cauza unei lipse de oxigen. Dupa 12 ore in care nu s-a fumat, corpul incepe sa se curete singur de excesul de monoxidul de carbon din tigari, nivelul acestuia intorcandu-se la normal, crescand astfel nivelul de oxigen din corp.

Dupa o zi

La numai o zi dupa ce renunti la fumat, riscul unui infarct incepe sa scada. Fumatul creste riscul de dezvoltare a unei boli cardiace prin scaderea colesterolului bun din corp, ceea ce ingreuneaza bataile inimii. Fumatul contribuie de asemenea si la cresterea tensiunii arteriale si la aparitia chiagurilor de sange, cauzand riscul aparitiei unui accident vascular cerebral. In aceasta perioada destul de scurta, nivelul de oxigen din corp va creste, facand ca activitaile fizice sa fie mai usor de indeplinit, ajutand la reglarea batailor inimii.

Dupa 2 zile

Fumatul dauneaza terminatiilor nervoase responsabile de simtul mirosului si al gustului. In cele 2 zile dupa renuntarea la fumat, o persoana poate observa cum isi recapata aceste simturi, pe masura ce aceste terminatii nervoase se vindeca.

Dupa 3 zile

La numai 3 zile dupa ce renunti la fumat, nivelul nicotinei din corp este epuizat. In timp ce este mai sanatos ca nicotina sa nu existe in corp, epuizarea acesteia poate cauza o pofta si o dorinta de a fi prezenta din nou in corp. In jurul celor 3 zile de la renuntare, cei mai multi oameni vor avea stari de nervozitate si iritabilitate, severe dureri de cap si pofte, pe masura ce corpul incepe sa iti revina.

Citeste si:

Lucruri pe care trebuie sa le elimini din viata ta pentru a fi mai sanatoasa