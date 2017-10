Ce se intampla cu organismul tau cand ai parte de un somn bun

Traim in secolul vitezei si de multe ori lasam odihna, implicit somnul pe ultimul loc – dar nu este un lucru bun pentru organism. Somnul este o cerinta umana de baza, iar daca avem parte de un somn bun, organsimul nostru va reactiona la fel.

Haideti sa aflam ce se intampla cu organismul nostru cand avem parte de un somn bun.

Starea ta se va imbunatati

Cel putin in mediile cooperatiste oamenii se lupta cu rezistenta emotionala daca nu au parte de suficient somn si exista studii care sa sprijine acest lucru, asa ca, daca il vezi pe colegul tau putin morocanos, inseamna ca nu a dormit bine.

Oamenii se pot confrunta cu reale probleme de sanatate daca nu se odihnesc. Chiar daca esti stresata cu anumite probleme, daca vei fi odihnita, le vei putea face fata mai bine.

Nu vei mai fi infometata

Lipsa somnului poate afecta foamea. Nivelurile de leptina scad, in timp ce grelina, hormonul care stimuleaza apetitul – ceea ce inseamna ca vei consuma mai multe calorii. Un studiu a relatat faptul ca, daca intr-o zi stai mai mult timp treaza, corpul tau va consuma 70 de calorii, dar a doua zi va consuma in jur de 300 de calorii.

Gandirea ta va fi mai rapida

Disciplina somnului este relativ noua in comparatie cu dieta si fitness-ul, dar stim ca lipsa somnului afecteaza functia cognitiva si poate creste potentialul aparitiei dementei sau Alzheimer. Asa cum organismul are un sistem limfatic care te scapa de toxine, asa are si creierul. In timpul unui somn de 4-5 ore, calciul te scapa de neurotoxinele din creier, dar daca somnul este afectat, acest proces nu se va desfasura la fel de bine.

Pielea ta va fi mai curata si mai frumoasa

In prima parte a somnului corpul se repara de la sine, implicit si pielea. Cu toate stim ce rau aratam cand nu avem parte de suficient somn. In timp ce unii experti ne sfatuiesc sa nu bem apa inainte de culcare, trebuie sa stii ca avem nevoie de apa pentru producerea melatoninei (hormonul somnului) care va avea grija sa nu te deshidratezi pe timpul noptii. De asemenea, somnul de proasta calitate dezvolta hormoni de stres, care pot provoca afectiuni inflamatorii ale pielii, cum ar fi eczeme si psoriazis.

Nu te vei mai imbolnavi asa des

Somnul este bun si pentru sistemul imunitar. O lipsa de imunitate poate duce la lipsa de somn. Stresul poate fi de multe ori un declansator al problemelor de somn, dar cheia este sa inveti cum sa ai parte de un somn bun.

Daca ai probleme cu somnul, specialistii recomanda lenjeria din fibra de bambus, care este mai ieftina decat matasea si mai usor de intretinut. Nu numai ca este placuta pentru piele, dar ajuta si la reglarea temperaturii corpului, care poate fi o problema pentru femei: trei saptamani din patru corpurile femeilor au o temperatura gresita pentru somn.

Text: Georgiana Calin

Foto: Imaxtree