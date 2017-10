Ce a facut Meghan Markle pentru a obtine corpul pe care il are acum

O cunosti pe Meghan Markle, suntem convinse. Si nu doar pentru ca este iubita Printului Harry, ci si pentru actiunile sale caritabile si job-ul sau de actrita, intr-un rol important din unul dintre cele mai populare seriale la ora actuala, Suits. De ce sa nu recunoastem, Meghan arata incredibil de bine, asa ca trecem in revista ce anume a facut ea pentru a obtine corpul pe care il are acum si incercam, de ce nu, sa ii urmam pasii catre o viata mai sanatoasa.

Yoga

Nu e de mirare ca Meghan Markle iubeste yoga, avand in vedere ca mama ei este un instructor de yoga. Yoga iti aduce o serie de beneficii in viata, atunci cand devine o rutine: o mai mare claritate a mintii, o putere mai mare de a te relaxa si de a face fata stresului, o imunitate mai puternica si un corp mai tonifiat.

Alergare

Meghan vede alergarea atat ca pe un antrenament pentru a se mentine in forma cat si ca pe o metoda de a alunga stresul si de a-si pune in ordine gandurile. Meghan Markle a dezvaluit ca iubeste sa alerge si ca acest exercitiu face parte din rutina ei zilnica.

Alimentatie (aproape) corecta

Desi Meghan se hraneste sanatos, evitand alimentele care ne fac sa ne simtim mai obosite si mai lipsite de energie (precum zaharul, fast food-ul, semipreparatele), tot ea nu isi refuza nicio pofta si are un sistem imbatabil: mananca sanatos in timpul saptamanii, neabatandu-se de la „dieta” si isi da voie in weekend sa isi satisfaca poftele (cu masura).

Gatit

Meghan Markle iubeste sa gateasca, a spus-o chiar ea! Un lucru foarte benefic pentru sanatate (si silueta) este sa iti prepari mancarea singura – in felul acesta stii exact cum a fost facuta si ce contine. Apoi, o poti portiona si o poti manca in decurs de cateva zile.

Motivatie

Meghan Markle este exact ca noi – cateodata se gandeste cu groaza la faptul ca are un antrenament sau ca trebuie sa iasa la alergat sau sa mearga la sala – dar se motiveaza singura, spunand ca, daca ai motivatie, jumatate de batalie este deja castigata. Meghan isi reaminteste, de fiecare data, cat de bine se simte dupa ce face miscare.

Foto: Hepta