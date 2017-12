Ce ar trebui sa mananci inainte sa te culci si ce ar trebui sa eviti

Indiferent ca suntem persoane matinale sau ca ne ia somnul numai dupa miezul noptii, cu totii putem fi de acord ca atunci cand punem capul pe perna ne dorim sa adormim imediat. Nimic nu este mai enervant decat insomnia, iar ideea ca somnul este esential pentru o stare buna de sanatate este unanim acceptata.

Desi este dificil sa faci o lista exhaustiva de alimente care sunt benefice sau nocive pentru somn, unele dovezi indica spre cateva alimente pe care ar trebui sa le consumam inainte de culcare pentru un somn perfect, iar altele pe care, dimpotriva, ar trebui sa le evitam cu orice pret.

Iata o lista cu cativa prieteni si dusmani ai somnului:

Ce sa mananci inainte de culcare

Ciresele

Ciresele sunt printre putinele alimente care contin melatonina, hormon ce este implicat in reglarea somnului.

Conform unui studiu, consumul de suc de cirese imbunatateste calitatea si durata somnului la adultii care sufera de insomnie.

Laptele

Poate va amintiti cand, in copilarie, bunica va obliga sa beti un pahar cu lapte inainte de culcare. Se pare ca acesta nu este doar un leac babesc. Laptele conține triptofan care prin transformarea sa biochimică în serotonină induce somnul și previne trezirea precoce.

Migdalele

Migdalele sunt bogate in magneziu, o vitamina care este necesara pentru un somn de calitate. Studiile au aratat ca atunci cand nivelul de magneziu din organism este scazut, somnul devine agitat si ne putem trezi foarte obositi.

Tonul

Pestele precum tonul si somonul produce vitamina B6, vitamina de care corpul nostru are nevoie pentru a produce melatonina si serotonina. Alte alimente bogate in vitamina B6 sunt usturoiul proaspat si fisticul.

Ce ar trebui sa eviti

Cheeseburgerul

Grasimea care se gaseste in mancarurile de tip fast food este cunoscuta ca fiind cel mai mare dusman al somnului.

Grasimea stimuleaza productia de acid in stomac, care poate afecta esofagul, provocand arsuri puternice.

De asemenea, mancarurile bogate in grasimi pot crea o stare generala de discomfort, care poate duce la insomnie.

Vinul

Alcoolul de orice fel este groaznic pentru somn. Acesta ne poate face sa ne trezim de nenumarate ori in timpul noptii, afectand ciclurile tarzii de somn, care sunt cele mai odihnitoare.

Totodata, alcoolul face sforaitul sa fie mai puternic, deci nu numai ca somnul tau va fi neplacut, dar il vei enerva si pe posibilul partener de somn.

Cafeaua

Cafeaua contine cofeina, care este unul dintre principalele stimulente ale sistemului nervos. In traducere libera, consumul de cafea inainte de culcare o sa te faca sa stai treaz toata noaptea. Desigur, sensibilitatea la cofeina difera de la persoana la persoana in functie de cat de obisnuiti suntem cu consumul de cafea. Daca nu iti cunosti nivelul de toleranta, ar fi mai bine sa renunti la cestile de cafea consumate mai ales in a doua parte a zilei.

Ciocolata neagra

Nu numai ca ciocolata contine calorii, dar aceasta este si bogata in cofeina. O tableta de ciocolata neagra contine 12 miligrame de cofenina, echivalentul a trei cani de cafea decofeinizata.

Ciocolata contine si teobromina, alt stimulant care accentueaza batile inimii si produce insmonii.

Text: Madalina Preda

Foto: Shutterstock