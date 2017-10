Ce alimente ar trebui sa consumi pentru un abdomen plat si tonifiat

Se spune ca grasimea de pe abdomen este cel mai dificil de inlaturat, dar, din fericire, exista anumite alimente care, combinate cu un antrenament eficient la sala, te pot ajuta sa obtii abdomenul mult visat! Iata care sunt acestea:

Acizii grasi monosaturati

Este dovedit faptul ca acizii grasi monosaturati reduc grasimea abdominala, iar asta este un motiv foarte intemeiat pentru a-i introduce in dieta ta! Acesti acizi grasi ii poti gasi in avocado, nuci, seminte si in uleiul de masline. Ai grija insa la cantitate, pentru ca aceste alimente nu sunt tocmai sarace in calorii.

Afinele mai au afectul de a reduce din grasimea de pe abdomen, asa ca nu ezita sa le mananci fie goale, fie combinate in salate sau smoothie-uri. Ananasul este un alt fruct minune care contine enzime care ajuta la digestie si anuleaza senzatia de balonare, mentinandu-ti abdomenul plat.

Alimentele bogate in fibre, cum ar fi perele, fructele de padure, legumele, fasolea si cerealele integrale au acelasi efect- si in plus, iti vor mentinte senzatia de satietate, iar astfel nu vei manca mai mult decat trebuie.

Spune NU grasimilor nesaturate

Grasimile nesaturate sunt foarte daunatoare sanatatii in general, ca sa nu mai vorbim de zona abdomenului. Ele se gasesc in toate mancarurile procesate cum ar fi batoanele de granola, grisinele, biscuitii, unele unturi de arahide, si lista poate continua la nesfarsit.

Evita pe cat posibil mancarea procesata, sucurile acidulate si carnea care contine cantitati mari de grasimi nesaturate. Incearca sa limitezi si consumul de zahar, fie el din dulciuri, paine sau alte produse de patiserie. De asemenea, incearca sa consumi cu moderatie produse lactate, pentru ca iti vor da neplacuta senzatie de balonare.

Incearca combinatia asta de alimente

Nu este necesar sa renunti de tot la carbohidrati si sa incepi o dieta bazata numai pe proteine. O combinatie foarte eficienta de alimente care contin proteine, carbohidrati complecsi si grasimi sanatoase, te va ajuta sa scapi si mai repede de grasimea corporala si, implicit, de cea din jurul taliei. Daca incluzi toti acesti nutrienti in dieta ta zilnica, vei observa cum te vei simti mult mai bine, senzatia de foame nu va mai aparea la fel de des, si vei observa o schimbare in modul in care arati.

Text: Petra Murariu

Foto: Instagram