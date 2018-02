Beneficiile workout-ului în doi

Este bine cunoscut deja faptul că antrenamentele au numeroase beneficii asupra sănătăţii şi a stării noastre generale de bine, de la reducerea nivelului de stres până la un sistem imunitar mai puternic. Însă, care sunt avantajele antrenamentelor în doi? Psihologii confirmă faptul că exerciţiile fizice împreună cu cel drag joacă un rol important în construirea unei conexiuni puternice, fiind în acelaşi timp o modalitate distractivă de a petrece timpul.

Un studiu recent derulat de PLOS ONE despre influenţa pe care o are partenerul în obiceiurile alimentare şi sportive, arată că decizia unui singur individ de a adopta un stil de viaţă sănătos creează un obicei şi pentru cei din jurul lui, astfel încurajând şi influenţând o întreagă comunitate în a deveni mai activă, mai des. Iulian Panait, PT World Class Marriott, ne prezintă câteva dintre numeroasele beneficii ale antrenamentelor împreună cu jumătatea ta şi ne asigură că mişcarea în doi ne face mai fericiţi şi mai sănătoşi.

Mai mult timp petrecut cu persoana iubită

Atât tu, cât şi partenerul tău aveţi un program de lucru încărcat, iar acest fapt vă împiedică să petreceţi la fel de mult timp precum v-aţi dori. Însă, cum ar fi dacă aţi încerca să vă antrenaţi împreună? Deşi uneori pare dificil ca în cele 24 de ore să reuşim să facem tot ceea ce ne propunem, cu o doză de organizare vom putea duce totul la bun sfârşit. În acest fel, vă veţi distra şi în acelaşi timp veţi face un lucru util pentru sănătatea voastră. Nu-i aşa că este soluţia perfectă?

Aduce un plus de noutate

În primul rând, antrenamentele în cuplu ajută pentru o mai bună cunoaştere a partenerului. Dar, cel mai important, exerciţiile efectuate împreună transformă relaţia într-una mai dinamică şi mai specială. Rutina întâlnirilor, cinelor sau a filmelor vizionate pe canapea va disparea, făcând loc antrenamentelor în sala de fitness. De asemenea, depăşirea obstacolelor împreună va face relaţia mai solidă şi mai armonioasă.

Când vine vorba despre exerciţii, numărul magic este doi – tu şi partenerul tău. În general, oamenii se antrenează mai mult şi mai intens când au companie, iar nivelul de endorfine emanate în urma activităţii fizice este considerabil mai mare în antrenamentele de grup, faţă de cele individuale. De asemenea, exersând împreună, tu şi partenerul vă concentraţi asupra aceloraşi obiective, creând o legatură puternică.

Întăreşte legătura emoţională dintre voi

Psihologii au descoperit că una dintre metodele prin care te poţi simţi mai conectat faţă de partenerul tău este să practicaţi mimetismul non-verbal. Ce înseamnă acest lucru mai exact? Mimetismul non-verbal se întâmplă atunci când îţi coordonezi acţiunile cu cele ale persoanei cu care desfășori o activitate. Imaginează-ţi că ridici greutăţile în acelaşi timp, alergi sau dansezi în acelaşi ritm cu celălalt. Antrenamentul împreună vine cu numeroase oportunităţi, ajutându-vă pe amândoi să clădiţi o conexiune emoţională de invidiat.

Nu uitaţi să vă relaxaţi

Nu toată activitatea fizică trebuie să fie solicitantă. De fapt, relaxarea este un element cheie al antrenamentelor, deoarece corpul nostru devine mai puternic în timpul recuperării, şi nu în timpul sesiunii de exerciţii propriu-zise. Aşadar, rezervaţi-vă timp pentru voi şi faceţi streching sau programaţi-vă la o sesiune reconfortantă de masaj chiar la World Class at The Grand sau W Le Club. Vă va oferi amândurora un plus de vitalitate şi vă veţi răsfăța cu un moment dedicat în exclusivitate vouă, fără a fi distraşi de alte tentaţii, precum mesajele de pe reţelele sociale, email-urile sau telefoanele.

Foto: Arhiva World Class

