(P) BARRE FITNESS sau cum sa obtii un corp de dansatoare in 20 de sedinte

Unul dintre cele mai cautate antrenanente ale momentului te asteapta in Bucuresti, pe calea Floreasca la BEAT45 : BARRE FITNESS este un program inspirat de balet si pilates, perfect pentru a remodela si tonifia silueta la orice varsta, indiferent de conditia fizica.

Daca lectiile repetitive de aerobic te plictisesc, cu siguranta te vei indragosti de noul antrenament BARRE: cu toate ne-am visat la un moment dat balerine si acest antrenament ne ofera ocazia de a obtine corpul de dansatoare, postura gratioasa e si atitudinea sexy a unei femei careia ii place ce vede in oglinda. Bine ai venit la BARRE fitness, cel mai nou trend de fitness global, special creat pentru femei!

In ce consta antrenamentul? Sesiunea de doar 45 de minute incepe cu o scurta incalzire, pentru a duce corpul la o intensitate medie de efort. Urmeaza cea mai frumoasa parte in care vei exersa miscari de balet pe o coregrafie usor de urmat si vei invata sa iti exprimi feminitatea prin miscare. Iti vei activa grupe de muschi complet noi- toate exercitiile sunt create in asa fel incat vei simti alungirea corpului. Rezultatele incep sa apara dupa primele 4 saptamani: tonifierea si modelarea muschilor posturali, scaderea stratului de grasime, intarirea centurii abdominale (Adios lenjerie modelatoare!)

De ce sa practici BARRE? Pentru a-ti controla defini perfect corpul si a imbunatati forta, stabilitatea si flexibilitatea. Pentru a te distra si a invata sa iti iubesti corpul. Pentru a iti redefini corpul.

Programeaza 2 sedinte pe saptamana la www.beat45.ro si vei vedea rezultate dupa prima luna!

