Arta de a dormi bine (de Sorina Fredholm)

Somnul este ultimul factor dintre cei 5 despre care am discutat in ultimele saptamani si care iti afecteaza in mod pozitiv 80% viata.



Mentinerea unui somn de calitate este esential pentru sanatate si bunastare. Daca te simti de multe ori obosit, iti este dificil sa te concentrezi sau esti iritat fara un motiv anume, iti recomand sa analizezi putin somnul. Traim intr-un ritm foarte rapid si multi oameni neglijeaza somnul si isi prelungesc programul de munca, pentru a finaliza sau a recupera anumite sarcini de pe timpul zilei.

IMPORTANTA SOMNULUI DE CALITATE

Potrivit stiintei, adultii au nevoie de 7 – 9 ore de somn pe zi pentru a functiona la nivelul optim. Daca nu reusim, in mod regulat, sa dormim suficient, sanatatea este în pericol. De ce? Pentru ca, pe masura ce dormim, se produc niste procese foarte vitale in corp: consolidare, crestere, intarire, restaurare, detoxifiere.

Iar legatura directa dintre somn si sanatate, contribuie la imbunatatirea calitatii vietii.

Beneficiile somnului de calitate includ:

Cresterea energiei pentru a face alegeri de stil de viata benefice (gatit, exercitii, auto-ingrijire etc.)

Sistem imunitar consolidat

Vigilenta, concentrare si creativitate sporita

Imbunatatirea starii de spirit prin reducerea anxietatii, a iritabilitatii si a epuizarii psihice

Cresterea libidoului (sex)

CUM TE POATE AFECTA DEPRIVAREA DE SOMN?

OBEZITATE

Lipsa somnului iti poate afecta greutatea – la fel ca si in cazul zaharului, nivelul de leptina (hormonul satietatii) scade. Prin urmare, daca nu dormi suficient, iti va fi foame mai des si vei manca probabil mai mult decat ai de fapt nevoie.

BOLI

Fara un somn bun, corpul tau este mai susceptibil la stres. Sistemul imunitar nu functioneaza optim, nivelul de zahar din sange creste ca raspuns la insulina eliberata pe tot parcursul noptii. Toate aceste efecte negative asupra organismului contribuie la cresterea riscului de diabet, boli de inima, accidente vasculare si infectii.

ACCIDENTE

Cand esti epuizat, fizic si mental, exista un risc crescut de raniri, erori si accidente.

STAREA MENTALA

Exista schimbari masurabile in activitatea creierului dupa o perioada de deprivare de somn. Cand nu te odihnesti suficient, performanta mentala sufera, afectand capacitatea de a procesa informatii noi si amintiri.

STAREA EMOTIONALA

Fara repaus suficient, este posibil sa apara dificultati in controlul emotiilor. Cresterea sentimentelor de iritabilitate, anxietate, tristete si furie sunt mai frecvente.

Acum, ca ai aflat cat de important este sa dormi, vreau sa iti dau cateva sfaturi care sa te ajute sa iti imbunatatesti somnul:

Mentine o rutina zilnica

Redu consumul zilnic de cafeina

Nu folosi calculatorul, televizorul sau telefonul inainte culcare

Nu te culca cu stomacul plin

Nu te culca cu stomacul gol

Fa sport regulat

Limiteaza consumul de lichide inainte de culcare

Investeste intr-un pat si asternuturi confortabile

Alege sa ai un program constant de somn pentru a-ti regla ceasul intern al corpului

Practica un ritual de relaxare, cum ar fi lectura sau meditatia

Ia-ti un animal de companie, s-a demonstrat ca cei care dorm in aceeasi incapere cu cainii lor, se odihnesc mai bine

Sorina Fredholm

Healthy living promoter, instructor de yoga certificat international, 200 ore YTT, dezvoltator de reteta si plan de mese si co-fondator Monday (healthy living app).

O poti gasi pe Facebook si Instagram.