Alimente pentru cresterea fertilitatii

Cand vine vorba despre tratamentele pentru fertitilate, toate ne gandim la teste foarte sofisticate, medicamente puternice si proceduri de ultima generatie. Faptul ca anumite mancaruri si bauturi ne pot influenta aparatul reproducator suna mai mult a poveste de adormit copiii, decat a sfat medical.

Nu este de mirare ca, cu tot progresul pe care l-a facut medicina in ultimii ani, uneori uitam de instrumentele naturale pe care le avem la dispozitie pentru a ne ajuta organismul.

Mai jos poti gasi o lista cu alimentele care te pot ajuta in problemele legate de fertilitate.

Carbohidrati

Mananca mai multi carbohidrati naturial, si eliminca-i pe cei foarte procesati.

Organismul tau digera rapid carbohidratii grei, cum ar fi cei care se gasesc in dulciuri, prajituri, in painea alba si in orez, si ii trimite direct in sange, crescand, astfel, nivelul glicemiei. Pentru a scade indicele glicemic, pancreasul elibereaza insulina in sistemul circulator.

Exita, insa, si carbohidrati benefici organismului. Acestia contin fibre, si se gasesc in fructe, legume, fasole sau cereale integrale. Acest tip de carbohidrati se digera usor, si au un efect gradual asupra glicemiei si insulinei.

Studiile au aratat ca nivelul foarte ridicat de insuluina poate sa inhibe ovulatia.

Grasimi nesaturate

Evita acizii grasi si consuma mai multe grasimi nesaturate sanatoase.

Acizii grasi, care se gasesc, in primul rand, in mancaruri precum semi-preparatele si snack-urile, in cartofii prajiti si in margarina, dar si in produsele animale, cresc rezistenta la insulina.

Insulina ajuta la transportul glucozei din sistemul sanguin, carte celule. Rezistenta insemana ca aceasta va trasporta cu mult mai greu glucoza in celule.

Pancreasul va pompa si mai multa insulina, si rezultatul va fi un surplur de insulina in sistemul circulator.

Nivelul prea ridicat de insulina poate cauza tulburari ale metabolismului, iar acest lucru afecteaza ovulatia.

Proteine

Ia-ti proteinele mai mult din plante cum ar fi fasolea, si mai putin din carnea rosie.

Proteinele din plante (de la nuci, fasole, seminte si tofu) contin grasimi sanatoase si sunt, relativ, sarace in calorii si te pot ajuta sa scazi in greutate.

Lapte integral

Consuma una sau doua portii de lapte integral, pe zi, sau alte lactate bogate in grasimi, precum iaurtul.

„Am ajuns la concluzia ca, in diata femeilor, cu cat lactatele sunt mai slabe, cu atat acesta vor avea mai multe probleme sa ramana gravide”, a spus Walter Willett, un profesor renumit, expert in nutritie.

Multivitamine

Ia zilnic un complex de vitamine care sa contina, cel putin 400 de micrograme de acid folis si intre 40 si 80 de miligrame de fier.

Un studiu realizat de Harvard arata ca femeile care au luat zilnic genul acesta de vitamine, au cu 40% mai putine sanse sa aiba probleme de infertilitate.

Cofeina

Bea cafea, ceai si alcool, moderat, si evita cu desavarsite bauturile bogate in zahar.

Conform studiului facut de Harvard, unul sau doua pahare de bauturi alcoolice, sau cateva cani de cafea sau ceai pe zi, au un efect mult mai scazut asupra problemelor ovariene, decat bauturile carbogazoase, care contin foarte mult zahar.

Omega-3

Consuma mai multe alimente care contin omega-3.

Alimentele precum somonul si tonul sunt bogate in omega-3 si ajuta intreg sistemul nervos, scazand riscurile unei nasteri premature.

Nu uita sa iti tii sub observatie greutatea. Faptul ca esti prea slaba sau ai prea multe kilograme in plus, pot afecta gradul de fertilitate si sanatatea bebelusului.

Incearca sa faci exercitii fizice in fiecare zi, timp de 30-60 de minute, pentru a te mentine in forma.

Text: Madalina Preda

Foto: Imaxtree