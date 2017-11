8 semne ca e timpul sa scoti cerealele din alimentatie

Exista cel putin un fel de mancare care este de nesuportat pentru fiecare organism. Reactiile cauzate de unele feluri de mancare asupra organismului sunt un semn evident ca acestea dauneaza, insa in cazul altora, este necesara observarea mai in detaliu a semnelor si, uneori, documentarea. Din aceasta categorie fac parte si cerealele. Daca observi vreuna din ractiile de mai jos la organismul tau, este cazul sa te gandesti la eliminarea acestora din alimentatie:

Acneea

Daca acneea devine din ce in ce mai proeminenta, insa modul de ingrijire al tenului sau este acelasi, inseamna ca problema vine din alimentatie. Cand corpul tau nu poate digera mancarea, acesta cauta noi cai prin care a elimina substantele. Una dintre acestea ar fi prin interediul pielii, fapt ce duce la aparitia de acnee. Acest proces se intampla in mod frecvent in cazul cerealelor, dupa cea ce spune Rodale Wellness.

Balonarea

Daca cerealele nu pot fi digerate de organism, acestea raman in intestinul subtire mai mult timp decat alte mancaruri, reporteaza One Green Planet. Acest process duce, in final, la balonare.

Reactii neplacute ale pielii

Un alt semn al faptului ca organismul nu tolereaza cerealele il reprezinta reactiile pielii, de la uscarea acesteia la mancarime. Daca ai avut parte de eczema sau urticarie, arunca o privire asupra alimentatiei tale, cauza principala pot fi cerealele.

Inflamatii

In timp ce cerealele stau in intestinul subtire, acestea pot cauza inflamarea acestuia. Durerea poate incepe imediat dupa ce mananci si poate dura ceva timp. Daca ai simtt durere dupa ce ai mancat, ia in calcul problema prezentata mai sus.

Anemie

Consumul de cereal este, in general, al doilea principal motiv ce cauzeaza anemie, dupa pierderea de sange. In doua felii de paine se afla destul acid fitic cat sa permita blocarea a 90% din absorbtia fierului . Daca o mare parte din amilentatia ta o ocupa cerealele, exista toate sansele ca aceasta sa te conduca spre anemie.

Oboseala

Letargia, oboseala, sunt semne evidente ca ai o intoleranta la ceva ce mananci. Daca organismul tau nu poate procesa nutrientii pe care ii consumi, atunci mancarea nu poate fi transformata in energie, fapt ce duce lao oboseala din ce in ce mai proeminenta.

Ameteli

Cand anumite mancaruri nu pot fi digerate de organism, experienta ametelii nu este exclusa. Ia aceasta experienta ca pe un mesaj de la creierul tau. Acesta incearca sa iti transmita faptul ca ai mancat ceva ce este netolerat de corpul tau, ceva ce ar trebui evitat in viitor

Anxietate

In zilele noastre, orice lucru marunt poate cauza anxietate, chiar si ingredientele din mancare. Dr axe spune ca aneixtatea este un semnal de alarma pentru noi, ne atentioneaza sa avem grija ce alimente consumam. Daca ai avut anxietate si cel putin unul din simptomele de mai sus, este timpul sa elimini cerealele din alimentatie.

Daca ai experimentat una sau mai multe stari de mai sus, este cazul sa consulti un doctor, intrucat, in ciuda celor auzite despre cereale, acestea ne pot cauza mai mult rau decat bine.

