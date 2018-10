7 moduri în care te poți energiza simplu și rapid

Tuturor ni se întâmplă să avem o zi mai dificilă. Fie nu ai dormit suficient, fie pur și simplu nu te simți suficient de odihnită, ai nevoie de ceva care să te energizeze. Înainte să te pregătești să bei și a doua cană de cafea, încearcă și aceste metode.

Uită-te la lucruri distractive

Glumește cu colegii de la birou, privește un clip video amuzant, orice te va amuza. Se pare că râsul te ajută să te energizezi, deoarece scade nivelul hormonului de stres, cel care poate afecta nivelul tău de energie. Totodată, acest hormon este responsabil și de starea ta de spirit, așadar este recomandat să îți oferi 5 minute de distracție, chiar și la birou.

Desenează

Se pare că acele desene mici te pot ajuta să te relaxezi și energizezi în același timp. Așadar, în momentele în care vrei să iei o pauză poți face mici desene pe agendă sau pe foi. Dacă ai chiar mai mult timp, poți colora, existând acum o mulțime de cărți de colorat pentru adulți cu mandale, flori și diferite alte modele.

Mestecă gumă mentolată

Se pare că mestecarea unei gume stimulează sistemul nervos și, totodată, îmbunătățește circulația sângelui în creier, iar acest lucru te poate ajuta să fii mai energică. De ce ar trebui să alegi guma mentolată? Aceasta ar fi, potrivit specialiștilor, cea mai recomandată deoarece îți creează și o dispoziție mai bună și induce o stare de calm, claritate și concentrare.

Meditează

Meditația este aleasă de cele mai multe ori pentru a te calma, însă această practică te poate ajuta și să te energizezi rapid. Poți încerca diverse aplicații pentru smartphone și vei observa că după doar 5 minute te vei simți mult mai bine.

Fă-ți un playlist cu melodii cool

Știi acele piese pe care le asculți când faci sport? Poți împrumuta acel playlist și pentru momentele în care te simți obosită. Fie că este vorba despre melodiile care te fac mereu să dansezi, fie despre cele care te motivează, acestea îți îmbunănătățesc starea de spirit imediat!

Bea apă plată (călduță) cu lămâie

Apa cu lămâie are o mulțime de beneficii, de la detoxifiere la îmbunătățirea sistemului imunitar și a metabolismului. În plus, această băutură cu citrice îți dă imediat energie, deoarece îți păstrează corpul într-o stare alcalină. Dacă organismul tău are prea multă aciditate, vei fi obosită, lipsită de energie și vei avea probleme digestive.

Fă yoga

Poate ți se pare ciudat că este și yoga recomandată, însă există anumite mișcări care te ajută să îți recapeți energia. Caută diferite programe și explicații pe internet, vei găsi cu siguranță numeroase clipuri video care îți vor fi utile în a avea o postură corectă.

