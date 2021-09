6 reguli de slabit pe care trebuie sa le uiti

Probabil de fiecare data cand ai vrut sa scapi de cateva kilograme ai cautat o multime de diete, sfaturi, iar cei din jur au avut mereu pregatite tot felul de reguli de slabit, acest subiect fiind poate cel mai discutat de catre toate femeile.

Cu toate acestea, nu tot ce auzi este adevarat, asa ca ti-am pregatit 6 reguli pe care le poti uita fara sa te simti vinovata:

1. Daca mananci grasimi, te vei ingrasa

Este normal sa te ingrasi daca ai o alimentatie bogata in alimente nesatoase, cu multe grasimi saturate, insa trebuie sa inveti ce iti face bine si ce iti poate dauna. Mai multe studii au demonstrat ca persoanele care au o dieta slaba in grasimi ard mai greu caloriile, deoarece metabolismul lor incetineste, asadar chiar daca renunti la ele complet, nu vei slabi.

Tot ce trebuie sa faci este sa alegi alimentele care au grasimi sanatoase, de exemplu peste (bogat in omega-3), avocado, ulei de masline si nuci.

2. Numaratul caloriilor

De-a lungul anilor s-a stabilit ca jumatate de kilogram ar insemna aproximativ 3,500 de calorii, asa ca unii oameni se gandesc ca, daca mananca cu 500 de calorii mai putin in fiecare zi, vor reusi sa slabeasca. Adevarul este ca da, vei slabi, insa gandeste-te la felul in care imparti caloriile. Daca o sa mananci 500 de calorii in forma unor alimente sanatoase, de exemplu legume si peste, te vei simti si vei arata complet diferit fata de cum ai arata daca ai consuma acelasi numar de calorii sub forma unor preparate fast-food.

Cu alte cuvinte, nu numarul caloriilor conteaza, ci alimentele in sine.

3. Daca mananci tarziu, te ingrasi

Exista o multime de reguli de slabit care pun accentul pe ora la care vei manca. Ideal ar fi sa mananci in fiecare zi la aceeasi ora, insa nu neaparat pentru a slabi, ci pentru a-ti regla metabolismul, acesta influentand si posibilele afectiuni pe care le poti avea. Stim desigur ca zilele petrecute la birou pot fi foarte aglomerate, asadar nu mereu vei apuca sa mananci la ora 13.

Totodata, exista o regula pe care cu siguranta ar trebui sa o ignori, si anume mancatul pana la ora 18-19. Corpul tau trebuie sa digere toate alimentele, iar pentru a face acest lucru are nevoie de cateva ore. Daca te culci la ora 21, da, dupa ora 18 nu ar trebui sa mai mananci, insa daca mereu adormi dupa miezul noptii, atunci manca o gustare chiar si la 21.

4. Poti oricand sa elimini caloriile prin sport

Un regim alimentar nesanatos nu poate fi eliminat prin sport. Oricat de mult timp petreci la sala de fitness, daca nu vei avea o alimentatie potrivita, nu vei ajunge la forma corpului la care visezi. Practic, daca dupa sala alegi sa mananci chipsuri sau sa bei o cafea cu multa frisca, tot efortul tau a fost in zadar.

5. Te ingrasi din cauza carbohidratilor

Cei care propun tot felul de diete probabil iubesc sa elimine cateva alimente din regim. Este adevarat ca un consum exagerat de carbohidrati duce la ingrasare, insa nu trebuie sa renunti complet la ei. Acestia asigura energia de care organismul tau are nevoie, asadar este posibil sa te simti mai obosita sau fara vlaga, daca vei renunta la ei. Pentru a nu te ingrasa trebuie sa mananci echilibrat, fibrele si carbohidratii nu trebuie sa iti lipseasca din farfurie.

6. Trebuie sa slabesti usor

Intotdeauna va fi recomandat sa slabesti treptat, insa daca iti vei schimba brusc stilul de viata, vei observa si o scadere brusca in greutate. Acest lucru este perfect normal, deoarece corpul tau va simti un soc. Ai grija ca dupa perioada de asimilare sa nu iti schimbi din nou alimentatia, altfel vei risca sa te ingrasi la loc.

