6 moduri științifice în care poți scăpa de grăsimea de pe abdomen

Există o mulțime de metode prin care poți slăbi și pe cele mai multe le încerci la recomandarea prietenilor. De fiecare dată când le-ai testat însă, sigur ai observat că acestea nu funcționează perfect. Tocmai de aceea este indicat să respecți și procedurile indicate de specialiști.

De cele mai multe nutriționiștii sau antrenorii personali știu ce greșeli faci, așa că dacă îți dorești rezultate vizibile este bine să respecți aceste reguli.

1. Renunță la zahăr și băuturi îndulcite

Cel mai simplu mod în care poți începe este, în mod evident, să renunți la zahăr. Atunci când consumi foarte mult zahăr, ficatul tău este suprasolicitat și nu îl poate metaboliza, ceea ce înseamnă că îl transformă în grăsime. Cel mai bine este să renunți la produsele care conțin mult zahăr dacă vrei să vezi o schimbare.

2. Consumă mai multe proteine

3. Renunță la carbohidrați

Reducerea carbohidraților este o metodă foarte eficientă prin care poți pierde ușor grăsime. Atunci când oamenii renunță la carbohidrați aceștia pot observa că apetitul lor se diminează și, prin urmare, mănâncă mai puțin. Mai multe studii au arătat că renunțarea la carbohidrați este benefică mai ales în cazul persoanelor care vor să scape de grăsimea de pe abdomen.

4. Include în alimentație mai multe fibre

Ar trebui să fii foarte atentă la doza ta zilnică de fibre, mai ales cele vâscoase, care se regăsesc în alimentele de origine vegetală. Acestea atrag apa și formează un fel de gel în stomac, crescând senzația de sațietate. În felul acesta apetitul tău va fi redus și vei fi mai puțin tentată să consumi snacksuri. Potrivit specialiștilor, 14 grame de fibre în plus pe zi pot reduce cu 10% consumul de calorii.

5. Fă sport

În mod evident trebuie să faci sport. Este adevărat că alimentația are un rol important în obținerea unui abdomen plat, însă nu poți avea acest lucru fără a face și sport. Nu te concentra doar asupra exercițiilor pentru abdomen, deoarece este o idee complet greșită. Încearcă să faci exerciții care îți lucrează tot corpul și în felul acesta vei obține silueta pe care ți-o dorești pe termen lung.

6. Ține un jurnal al alimentelor pe care le consumi

Este o idee minunată să ai un jurnal în care să notezi tot ceea ce mănânci într-o zi. Trebuie să fii foarte sinceră cu tine și să notezi absolut tot ce mănânci. Atunci când îl recitești vei observa ce greșeli faci și unde exagerezi, iar în felul acesta îți vei putea ajusta mai ușor dieta. Vei fi surprinsă de cât de multe lucruri dăunătoare poți mânca fără să fii cu adevărat conștientă de asta.

