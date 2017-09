5 zile slabim, 2 ne ingrasam! Cinci motive pentru care luam in greutate in weekend

Un stil de viata echilibrat cere constanta si efort sustinut. Ce ne facem totusi cu invitatiile si cu toate ispitele alimentare de weekend?

Este stiut, cu totii stam cu ochii pe ceas vinerea si abia asteptam zilele libere. Le dedicam relaxarii si iesirilor. Tocmai aici intervine si problema! Iesirile presupun bauturi cu alcool uneori, cu zahar sau fructoza si bineinteles alimente gustoase si de cele mai multe ori hipercalorice.

In timpul saptamanii eviti ciocolata, dar in weekend savurezi o prajitura cu ciocolata belgiana la cofetarie ta preferata, impreuna cu prietenele. Iubitul te invita la restaurant? Alta ispita. Pentru multe fete “mergem in club=fast food la 5” sau alte ispite calorice. Masa in familie? De obicei, sfarsesti prin a manca gratar din carne grasa sau alte asemenea. Pentru fashioniste masa in oras sfarseste cu o portie de calorii ce strica totul: branza, paste, pizza, peste gras… In concluzie, mancam mai mult, mai gras si ne miscam mai putin!

Te-ai cantarit luni dimineata? O sa vezi diferenta dupa un weekend de relaxare si degustari! Se pare ca adultii cu varste cuprinse intre 19 si 50 de ani consuma cu aproximativ 200 de calorii mai mult in fiecare weekend, comparativ cu timpul saptamanii. Am o vaga senzatie ca in Romania media este mai mare. Nu te panica! Ai nevoie doar de un plan cu privire la ce, cat si cum poti face si de putina atentie! Te poate chiar determina sa faci lucruri noi, cine stie!

Descopera mai jos 5 sugestii despre cum iti poti mentine greutatea in timpul weekend-ului fara sa sacrifici din buna-dispozitie!

Problema nr. 1: Stai prea mult intinsa!

Cercetatorii de la Universitatea Carolina de Sud considera ca statul pe pat sau pe canapea la sfarsit de saptamana este mai grav decat statul pe scaun de la birou din celelalte zile. Acestia au descoperit ca 20 de minute mai putin de leneveala in weekend te ajuta sa scapi de 1,6% din grasimea corporala intr-un an.

Solutii sunt! Poti sta la un film pe covor intr-o postura sanatoasa si chiar poti face si cateva intinderi intre pauze. Poti iesi la o plimbare cu bicicleta sau pur si simplu te duci tu la magazin in locul lui! Trebuie doar sa fii creativa!

Problema nr. 2: Ai grija de sanatatea copilului tau si uiti de tine!

Este o vorba la noi la romani: Copiilor mei nu vreau sa le lipseasca nimic! Voi avea grija sa aiba parte de tot ceea ce eu nu am avut si mi-am dorit! Mamelor, este normal sa iti iubesti copilul si sa ai grija sa manance sanatos si sa fie activ, dar cu voi cum ramane? Chiar daca esti ocupata cu activitatile copilului si nevoile lui alimentare, adapteaza cele doua programe!

Poti alege sa faceti miscare impreuna in loc sa pierzi ore in masina pentru a-l duce la sala! Poti face gustari sanatoase pe placul tuturor pentru weekend-urile ocupate cu petreceri! Vei fi apreciata si pentru gand! Important este sa tii cont si de exigentele tale!

Problema nr. 3: Dansul te ajuta sa slabesti! Asta daca nu bei alcool, sucuri si te rasfeti cu pateuri si fainoase!

Alcool-ul ingrasa.

Dupa alcool vei simti nevoia sa mananci ceva, de regula ceva bun si de obicei caloric. Doar asta gasesti la majoritatea distractiilor de weekend. Fii atenta la ce alegi si la cantitate! Poti opta pentru proteine si un pahar cu vin!

Poti opta pentru proteine si un pahar cu vin! Socializarea predispune la rontait si inchinat pahare , fie ele de cidru, bere sau vin. O idee este sa acaparezi prin discurs si lasa cin, cin-urile pentru ocazii speciale!

, fie ele de cidru, bere sau vin. O idee este sa acaparezi prin discurs si lasa cin, cin-urile pentru ocazii speciale! Pierzi somn si iti dereglezi programul pe toate planurile! Inca 300 de grame! Programeaza timpul pe care il aloci iesirilor si un plan de recuperare daca este absolut necesara o noapte fara somn! Daca nu, simte-te libera sa propui distractii pe timp de zi!

Problema nr. 4: Renunti la miscare!

Obisnuiesc sa merg la sala, precum multi dintre noi, si am observat ca fetele care vin in timpul saptamanii lipsesc in weekend! Vin doar sportivii “de ultima suta”. Gandeste-te ca dupa o saptamana grea in care ai sarit peste clase iti iesi complet din antrenament, mai ales daca nu te duci nici in weekend. Fa-ti un plan si respecta-l! Pregateste echipamentul de sala si trezeste-te mai devreme sau fa cateva exercitii pe podea alaturi de cei dragi.

Problema nr. 5: Folosesti scuza cu „cheat day”

Femeile care sunt la dieta au nevoie si de mici gustari ca sa le satisfaca poftele pentru a continua eficient programul. Nutritionistii te sfatuiesc sa iti alegi o zi pe saptamana pentru o gustare, „cheat day”, pentru a-ti potoli aceste pofte. Multe alegem zilele de weekend pentru a pune in aplicare acest truc si evident ca inconstient ne pacalim ca este in regula daca mancam o patratica de ciocolata in plus sau cipsuri. Doar e cheat day si mai este si weekend! Daca observi aceasta slabiciune, pregateste din timp gustari sanatoase si gustoase si scapa de dulciurile si snack-urile din casa!

Nu uita niciodata ca cea mai importanta persoana esti tu! Si daca unele kilograme in minus te fac fericita, eu zic sa iti verifici programul de weekend si sa faci cateva ajustari!

Citeste si:

Tot ce trebuie sa stii despre dieta ayurvedica

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree