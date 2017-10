5 reguli simple pentru a scapa de kilogramele in plus

Nimeni nu spune ca a slabi este un lucru usor si care se poate face peste noapte. Insa cand aplicam anumite reguli si incepem sa vedem si rezultate, parca acest lucru ne da speranta de a continua sa facem schimbari in ceea ce priveste preferintele alimentare, si sa traim un stil de viata cat mai sanatos. Iata cateva reguli care te vor ajuta garantat sa scapi de acele kilograme care nu-ti dau pace:

Nu sari peste micul dejun

Se spune ca cea mai mare greseala, atunci cand incercam sa scapam de cateva kilograme in plus, este sa nu luam micul dejun. Dimineata este momentul cel mai bun de a manca o masa nutritiva si satioasa, pentru ca astfel ii vei da o mana de ajutor metabolismului tau ca sa arda grasimile mai eficient. Alege sa consumi proteine pentru a-ti da energia necesara sa faci fata zilei. De asemenea, nu uita si de fructele si legumele bogate in fibre, alaturi de cerealele integrale, care iti vor mentine senzatia de satietate mai mult timp.

Odata ce te obisnuiesti sa mananci in fiecare dimineata o masa consistenta, vei vedea cum in timpul zilei nu vei mai simti nevoia sa mananci foarte mult la pranz sau cina. Astfel, vei arde mult mai usor caloriile si vei observa reultatele intr-un timp destul de scurt.

Trebuie sa faci o schimbare pentru a vedea una

Din nefericire, nu poti continua sa mananci zilnic cate o cupa mare de inghetata si sa te astepti ca silueta ta sa se subtieze incet-incet. Pentru a-i permite coprului tau sa functioneze in limite normale si sa observi o scadere in greutate, este nevoie sa faci o schimbare in ceea ce priveste obiceiurile tale alimentare. Asta inseamna sa mananci mese nutritive si echilibrate.

Desigur, poti sa mai ai parte de momente de rasfat din cand in cand si sa mananci ciocolata ta preferata, dar aceste momente nu trebuie sa devina o rutina. Nu uita, nu este vorba despre o dieta, ci despre un stil de viata echilibrat. Frumoasa actrita Jessica Alba isi mentine silueta silfida urmand principiul 80/20. Ce inseamna asta, te intrebi? Simplu: cum nimeni nu poate fi corect 100% din timp, putem manca sanatos si bine in proportie de 80%, iar restul de 20% avem dreptul de a ne satisface si placerile vinovate!

Daca ceva este „sanatos”, nu inseamna ca trebuie consumat in cantitati mari

De multe ori facem aceasta confuzie. Ne gandim ca daca un aliment este considerat ca fiind natural si sanatos pentru noi, atunci putem manca in liniste oricat ne dorim, fara sa ne ingrasam. Gresit! In afara de majoritatea legumelor si a fructelor, exista cateva alimente care, consumate in cantitati mari, pot fi echivalentul caloric al unei felii de tort de ciocolata! Nucile, untul de arahide, avocado, cartofii dulci, sucurile de portocale, orezul brun- toate aceste alimente sunt nutritive si bune pentru organism, dar sunt bogate in calorii. Si prin asta nu incercam sa insinuam ca ar trebui evitate complet daca iti doresti sa slabesti cateva kilograme, ci sa fii foarte atenta la cantitati.

Sportul nu compenseaza pentru consumul mare de calorii

Este destul de simplu. Pentru a pierde jumatate de kilogram pe saptamana, ar trebui sa reduci 500 de calorii pe zi din dieta ta. Daca in urma unei alergari de dimineata consumi 250 de calorii, atunci va trebui sa reduci din mesele din acea zi acelasi numar de calorii. Atunci cand practicam un sport sau cand facem putina miscare, avem impresia ca putem manca linistiti mai multe calorii decat atunci cand nu suntem atat de activi. Ei bine, asta este o mare greseala, pentru ca degeaba ne-am chinuit sa alergam o ora prin parc, daca mai tarziu ne intoarcem acasa si dam iama in frigider. Rezultatul este ca vom consuma mai multe alimente, deci numarul caloriilor va creste, iar toata activitatea fizica va fi in zadar.

Asadar, mananca cat ai manca in mod normal, fara sa te gandesti ca daca ai facut sport in ziua respectiva, trebuie sa compensezi cu mai multa mancare.

Odata ce ai scapat de kilogramele nedorite, nu inseamna ca te poti intoarce la obiceiurile din trecut

Daca inainte obisnuiai sa bei un pahar de Cola la fiecare masa, in loc de apa, atunci cel mai bine este sa ramai la cea din urma varianta. Ai observat efectele miraculoase pe care le poate avea apa asupra siluetei, asa ca de ce te-ai intoarce la sucurile carbogazoase, pline de coloranti artificiali si zahar? Odata ce incepi sa adopti niste obiceiuri sanatoase care iti fac bine, nu are absolut niciun rost sa revii la ceea ce in trecut nu iti oferea niciun beneficiu, ba din contra.

Pentru a-ti mentine greutatea ideala dupa ce ai reusit sa slabesti, este foarte important sa te tii in continuare de obiceiurile care te-au ajutat in primul rand sa ajungi la greutatea mult visata. Si repetam, nu este vorba despre o dieta, ci despre un stil de viata sanatos. Altfel, degeaba ai facut toate aceste eforturi de a slabi, daca te intorci la consumul de dulciuri sau alimente procesate. Kilogramele in plus vor reveni mult mai repede decat te-ai astepta, iar toate schimbarile pe care le-ai facut vor fi in zadar.

