5 motive pentru care antrenamentele programate la finalul zilei îți vor schimba viața

Deși unele dintre noi preferă să se ducă la sală dis-de-dimineață, altele preferă să meargă seara, atunci simțindu-se mai pline de energie.

Părerile sunt împărțite și umblă tot felul de zvonuri despre când este mai bine să lucrăm. Având în vedere că antrenamentele ne oferă, de regulă, mai multă energie, este firesc ca ele să fie recomandate în prima parte a zilei, însă asta nu înseamnă că cele efectuate seara nu aduc beneficii.

Ei bine, iată care sunt avantajele atunci când îți programezi antrenamentele spre finalul zilei.

Dormi mai bine!

Multe studii au dovedit faptul că oamenii care fac exerciții fizice cu puțin timp înainte de culcare au un somn mai odihnitor. Așadar, antrenamentul de seară te va ajuta să dormi mai bine. Având un somn de o mai bună calitate, te vei simți mai bine și te vei trezi mai bine dispusă. Vei fi mai plină de energie.

Ai antrenamente mai intense!

Se pare că mușchii sunt predispuși să se dezvolte mai bine la finalul zilei. Așadar, vei putea ridica mai multe greutăți, vei avea o mai bună rezistență și vei obține mult mai ușor rezultate. Pur și simplu vei arde mult mai multe calorii.

Ai o presiune a sângelui mai mică

Un studiu a arătat faptul că oamenii care se antrenează seara au o presiune a sângelui mai mică decât cei care nu o fac.

Vei avea rezultate mai bune în scurt timp

Un studiu realizat de cei de la The New England University of Birmingham arată că cei care merg la sală seara au o rezistență cu 20% mai bună, fiind capabili, astfel, să lucreze mai intens și pentru mai mult timp.

Corpul tău va reacționa mai bine la antrenament

Dimineața mușchii nu reușesc să se dezvolte la fel de bine precum o fac seară. Prin urmare, vei obține rezultate mult mai bune și într-un timp mult mai scurt, lucrând seara.

